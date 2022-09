Politiche 2022, Reggio: la sera di venerdì 16 l'Azione cattolica incontra i candidati - Tempostretto

Scopo del confronto, «sollecitare la cittadinanza alla partecipazione attiva alla vita politica, che si esprime anche con l’esercizio del voto»

REGGIO CALABRIA – Domani – venerdì 16 settembre – alle 19 in piazza Duomo si svolgerà un incontro pubblico con i candidati alle prossime elezioni.

L’evento, organizzato dall’Azione cattolica della Diocesi Reggio Calabria-Bova, nasce in continuità con l’impegno che l’associazione nazionale ha messo in campo per informare e formare in vista dell’appuntamento elettorale del 25 settembre.

Lo scopo dell’iniziativa

L’obiettivo del confronto tra candidati promosso dall’Azione cattolica di Reggio Calabria è quello di sollecitare la cittadinanza ad una partecipazione attiva e consapevole alla vita politica del nostro Paese, che si esprime anche con l’esercizio del voto.

Tante le figure significative che si sono formate in Azione Cattolica e che hanno lasciato il segno nella storia dell’Italia: da Armida Barelli (di cui è attualmente esposta una mostra al Museo Diocesano) a Vittorio Bachelet, da Dossetti ad Aldo Moro. Tutte persone che hanno compreso che i colori della politica hanno a che fare con la serietà individuale e la passione per il Bene comune e che si sono occupate dei problemi del loro tempo senza risparmiarsi, consapevoli della loro specifica missione di laici chiamati a servire la Polis per la costruzione di una società più democratica e giusta.

I soci e la cittadinanza tutta sono invitati a partecipare pertanto a questo evento che vuole essere un dialogo pubblico e aperto per un confronto costruttivo su questioni che ci riguardano, ci stanno a cuore e ci interpellano, chiedendoci risposte ferme e precise. Diceva Giorgio La Pira: «Gli uomini sono in attesa; essi giudicano la verità della religione secondo la fecondità di questa nella vita sociale».

