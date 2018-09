Evade per andare dal Papa, arrestata una donna a Messina

Affronterà il processo la 35enne Annamaria Margareci, arrestata dalle Volanti per evasione dai domiciliari. La donna era stata arrestata a luglio per tentata rapina aggravata e ad agosto per evasione.

Lo scorso sabato i poliziotti sono andati nella sua abitazione per controllare e non l'hanno trovata.

Ai familiari avrebbe detto che usufruiva di un regolare permesso per allontanarsi concesso dalle autorità.

E' stata rintracciata dagli agenti della PolFer a bordo del treno che da Palermo l'avrebbe riportata a Messina. A richiesta, ha risposto che si era recata nel capoluogo siciliano per vedere Papa Francesco in visita pastoriale.