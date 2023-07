"Polizia municipale in sosta vietata" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore e la precisazione del Corpo: "Legittimo in caso d'intervento"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Auto della municipale in stallo riservato alla ricarica elettrica. Il cartello vieta il parcheggio”.

Non è la prima volta che arrivano segnalazioni del genere. Ove non ci fossero condizioni di emergenza tali da giustificare il parcheggio in sosta vietata, questo comportamento indebolisce l’auspicato tentativo di debellare le irregolarità. Se, infatti, le infrazioni sono commesse da chi dovrebbe sanzionarle, diventa ben più difficile quel cambiamento di mentalità nell’uso degli spazi pubblici che è più che mai necessario.

La precisazione della polizia municipale

Una precisazione da parte della polizia municipale: “In caso d’intervento, i mezzi di servizio delle forze di polizia devono fermarsi nell’area di intervento o, se non vi è spazio, nelle immediate prossimità. Non si può pensare che per intervenire immediatamente si debba prima cercare parcheggio. Il tutto avendo comunque cura di non creare impedimento e intralcio alla circolazione. Inoltre. gli operatori non possono allontanarsi dai mezzi lasciandoli incustoditi”.