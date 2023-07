"Devono dare l'esempio ma era necessario parcheggiare così?" - Tempostretto

Un lettore segnala delle moto della polizia municipale parcheggiate in modo improprio, Cosa legittima in caso di necessità e urgenza, precisa la polizia municipale

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Il buon esempio…”

Purtroppo non è la prima volta in cui si assiste a comportamenti del genere da parte di componenti delle entità pubbliche. Si tratta di un comportamento legittimo in caso di necessità e urgenza. Ma, secondo il lettore, in quell’occasione si potevano probabilmente parcheggiare le moto in modo diverso, evitando di lasciarle proprio sotto il semaforo e ad angolo di strada.

Al di là del caso specifico, l’inciviltà si sconfigge anche attraverso un deciso cambiamento di mentalità. Da questo punto di vista l’esempio delle istituzioni è fondamentale, soprattutto quando si tratta proprio di quelle che sono chiamate a far rispettare le regole.

Di sicuro, gli sforzi di polizia municipale e metropolitana per invertire la rotta, in questa città, ci sono e sono lodevoli. Fondamentale è che ogni tassello delle istituzioni e della realtà pubblica dia il buon esempio.

La precisazione della polizia municipale

Una precisazione da parte della polizia municipale: “In caso d’intervento, i mezzi di servizio delle forze di polizia devono fermarsi nell’area di intervento o, se non vi è spazio, nelle immediate prossimità. Non si può pensare che per intervenire immediatamente si debba prima cercare parcheggio. Il tutto avendo comunque cura di non creare impedimento e intralcio alla circolazione. Inoltre. gli operatori non possono allontanarsi dai mezzi lasciandoli incustoditi”.