Quartieri sicuri, controlli a tappeto. Due arresti e due denunce

MESSINA - Via Garibaldi, viale Giostra, Villa Dante, Minissale, San Filippo, Tremestieri, Piazza Unione Europea, Via Catania. Sono le zone in cui i poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, con 63 pattuglie, hanno proceduto al controllo di 280 persone e di 1065 veicoli.

Tra i veicoli sottoposti a verifica tre sono stati sequestrati per violazioni al codice della strada. Sono 65 le persone, destinatarie a vario titolo di provvedimenti restrittivi della libertà personale, sottoposte a controllo dai poliziotti e 5 le perquisizioni eseguite. Denunciate in stato di libertà due persone: una per il reato di ricettazione, una per appropriazione indebita di un’autovettura.

Arrestato e posto ai domiciliari, inoltre, il 45enne Davide Andreetto, per il reato di evasione, per essersi sottratto volontariamente alla misura della semidetenzione a cui era sottoposto.

I poliziotti del Commissariato Sezionale Messina Nord, invece, hanno arrestato il 21enne messinese Tyron De Francesco, che era affidato in prova presso il Centro Solidarietà Faro. Ha violato le prescrizioni e gli è stata sospesa la misura alternativa. E' stato portato al carcere minorile di Acireale.