Rubano 700 euro in chiesa a San Licandro. Denunciati due ladri

Hanno forzato una porta di legno per entrare in sacrestia, rovistare in un armadio e rubare 700 euro. E' successo nella chiesa di San Francesco, a San Licandro, ma i due ladri, un 33enne e un minorenne, entrambi pregiudicati, sono stati ripresi da una telecamera. Una volta risaliti all'identità dei malviventi, i poliziotti li hanno rintracciati in casa e denunciati.