Torregrotta. Scuola dell’infanzia “Vitaliano Brancati”, consegnati i locali

Concluse le operazioni di ampliamento e riqualificazione presso i locali della scuola dell’infanzia “Vitaliano Brancati”, a Torregrotta. Ieri ha avuto luogo l’inaugurazione presso il polo scolastico di Crociere.

“Va così a compimento l’impegno assunto, poco più di due anni fa, nel momento di dare esecuzione al progetto per la realizzazione del micro nido che ha determinato un’amputazione degli spazi destinati all’infanzia –scrive l’amministrazione in una nota- Da oggi i nostri piccoli concittadini avranno a disposizione spazi più adeguati per i loro bisogni di esplorazione, di gioco e di relazione”.

Un passo avanti importante, per l’edilizia scolastica, che segue la notizia dello scorso dicembre su finanziamento in via definitiva del progetto per la realizzazione della scuola materna ed elementare di scala (Clicca qui per il precedente articolo). Novità anche per i locali del "Madre Teresa di Calcutta" i cui lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, ha anticipato l’amministrazione, sono ormai prossimi a partire.