Poltrona e tv per turisti in vena di relax: l’installazione “spontanea” sulla Rampa della Colomba

L'ironico affondo dell'assessore Enzo Caruso sui social: qualcuno abbandona salotto e televisore lungo la rampa di Montalto. Intervento lampo di Messina Servizi

Un salottino all’aperto, completo di poltrona in stile e schermo televisivo, è comparso improvvisamente lungo la Scalinata della Colomba, a Montalto, trasformandosi in un’insolita “attrazione” per i turisti in transito.

A segnalare l’episodio con un post intriso di sarcasmo è stato l’assessore al Turismo, Enzo Caruso, che ha voluto “ringraziare” l’autore del gesto: «Voglio ringraziare quel simpatico cittadino che ha pensato di offrire oggi ai tanti croceristi, che salgono faticosamente sulla Scalinata della Colomba (Montalto), 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗹𝘁𝗿𝗼𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿 “𝗿𝗶𝗽𝗼𝘀𝗮𝗿 𝗹𝗲 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮” 𝗲 𝘂𝗻 𝘁𝗲𝗹𝗲𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮». L’esponente della giunta ha continuato l’affondo ironico sottolineando che «nessun operatore turistico avrebbe fatto di meglio», aggiungendo però che l’autore «avrebbe potuto però disporre i due oggetti in modo più appropriato che così, sarebbero stati scambiati magari per una moderna installazione di Arte Contemporanea».

La rimozione lampo di MessinaServizi

Il set improvvisato per i passeggeri delle navi da crociera ha però avuto vita breve. L’installazione di fortuna è stata infatti subito presa in consegna dagli operatori ecologici. «Peccato che Messina Servizi, 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘃𝘂𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗯𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗹’𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗲 𝗹’𝗵𝗮 𝘀𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝘁a 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝘁𝗶𝗿𝗼 “𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗼”, è intervenuta in tempi rapidi, sottraendo l’installazione alle tante foto che i croceristi di oggi stavano scattando in ricordo della bella Messina», conclude con una punta di amarezza e ironia l’assessore.