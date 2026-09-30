Promozione, la Jsl Brolo cede di misura all’esordio contro il Cus Palermo

Per i neroverdi grande soddisfazione dall'Under 17 che stravince 7-1 a Milazzo, sconfitta in casa l'Under 15

La JSL Brolo è stata superata di misura (1-0) dal Cus Palermo, club proveniente dalla serie superiore, sull’erba dell’impianto sportivo universitario, nella 1^ giornata del campionato di Promozione. Partita combattuta, soprattutto a centrocampo. Su entrambi i fronti poche le azioni pericolose ed i sussulti, ma i padroni di casa hanno avuto il merito di sbloccare il punteggio nel primo tempo, conservando poi il prezioso vantaggio fino al triplice fischio, nonostante i tentativi offensivi degli ospiti, che hanno fornito, comunque, una positiva prestazione. Benfatta e compagni affronteranno, sabato ottobre, l’Orlandina davanti ai propri sostenitori.

Vittoria per l’Under 17

La squadra Under 17 ha regalato una bella soddisfazione alla JSL Brolo, debuttando con una vittoria (7-1) sul campo del Milazzo nel girone B del campionato regionale di categoria. I verdefluo sono andati a bersaglio a ripetizione con: Samuele Bonfiglio, Alessio Rifici, Leonardo Di Luca 2, Kyryll Gladkyi 2 e Matteo Lamonica. L’ottima prova lascia ben sperare per il prosieguo della stagione, che nell’immediato prevede subito un turno di riposo, mentre il 10 ottobre è in programma la gara in trasferta contro la quotata Don Carlo Misilmeri.

Sconfitta l’Under 15

Sconfitta all’esordio, invece, l’Under 15, sul sintetico del “Comunale” di Brolo, dall’Accademia, al termine di un match più equilibrato di quanto possa fare intendere l’1-3 finale. Giulio Toscano ha portato in vantaggio la JSL, ma poi la compagine di Bagheria è riuscita a ribaltare la situazione, assicurandosi, così, l’intera posta in palio. Prossimo impegno domenica 4 ottobre in casa del Messana Riviera, che ha pareggiato (4-4) contro la Folgore Milazzo.