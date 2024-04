Ponte Agrò, demolita anche l’ultima campata. Ora l’attesa ricostruzione

Superati i problemi che hanno rallentato i lavori. Entro questo mese l'avvio delle opere per la realizzazione del nuovo viadotto tra S. Teresa e S. Alessio

S. ALESSIO – Finalmente, dopo parecchie settimane di attesa, i mezzi della ditta incaricata sono entrati in azione per demolire l’ultima campata del ponte Agrò, quella lato S. Alessio. Lo ha annunciato l’assessore Rosario Trischitta, augurandosi che “possano cominciare presto i lavori di ricostruzione”. Superati dunque gli impedimenti tecnici che avevano fermato, da alcune settimana, la demolizione dell’ultima porzione di ponte rimasta in piedi.

L’abbattimento del vecchio viadotto, che collega i centri S. Teresa e S. Alessio attraverso la Statale 114, era stato avviato a dicembre. Alla fine di gennaio era stato demolito l’impalcato lato S. Teresa e tutto lasciava presagire un rapido completamento delle operazioni. Invece sono subentrate delle difficoltà che hanno bloccato i lavori, in particolare un’interferenza Enel poi risolta dal Comune di S. Alessio, e la mancanza di un’autorizzazione dell’Autorità di Bacino. Ottenuto il via libera, i lavori sono ripresi e Anas ha già annunciato che entro questo mese saranno avviati gli interventi per la realizzazione delle fondazioni del nuovo ponte