Ponte, Ciucci: “Entro il 2024 l’ok del Cipess sul progetto definitivo”

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Stretto di Messina

“Ponte sullo Stretto: entro l’anno l’approvazione del Cipess sul progetto definitivo”. Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, sentito dall’Ansa. Commenta l’ad: “La risposta all’interrogazione da parte della commissaria Adina Valean a nome della Commissione europea è perfettamente in linea con lo stato di avanzamento del progetto del ponte sullo Stretto. Lo studio di impatto ambientale, lo studio di incidenza ambientale e l’analisi costi benefici sono stati aggiornati nel pieno rispetto delle applicabili normative italiane ed europee in attuazione degli indirizzi dal Mit, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

La commissaria per i Trasporti ha affermato: “Senza studi preparatori difficile stabilire il contributo, attualmente è co-finanziabile solo la parte ferroviaria” (fonte Eunews).

Quanto al Cipess, si tratta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Dichiara Ciucci: “Entro la prima decade di settembre consegneremo tutte le integrazioni richieste dalla Commissione riguardo alla Via, Valutazione d’impatto ambientale. Stimiamo di poter avere l’approvazione del Cipess sul progetto definitivo entro l’anno e correttamente la Commissione Ue attende l’esito delle valutazioni da parte delle nostre istituzioni. Ed è infine noto che i finanziamenti per i progetti strategici siano erogati per la parte ferroviaria”.

Conclude l’amministratore delegato: “Sottolineo che il 13 giugno 2024 il Consiglio europeo ha confermato l’intesa raggiunta con gli Stati membri che prevede, tra l’altro, il collegamento stabile nello Stretto di Messina, nell’ambito del corridoio Scandinavo-Mediterraneo” (fonte Ansa).

Di avviso totalmente diverso il comitato “Invece del ponte”, che parla di “presa in giro da parte del governo italiano”.

