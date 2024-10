Ponte e opere compensative a Messina. Ciucci dice sì “ma deciderà la Conferenza di servizi”

L'incontro col sindaco Basile

“Daremo parere positivo alle opere compensative proposte dal Comune di Messina ma sarà la Conferenza di servizi a decidere”.

Il presidente della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha incontrato stamani il sindaco di Messina, Federico Basile.

Al centro del dibattito le 24 opere compensative chieste dal Comune di Messina per il progetto del Ponte sullo Stretto.

Le opere compensative

Il completamento dei depuratori di Tono e Mili, il completamento della strada Panoramica dello Stretto nel tratto tra Granatari e Mortelle, la variante alla SP45 a Faro Superiore in direzione Tono, la realizzazione di un’area di protezione civile con sistemi di monitoraggio e allertamento, la sistemazione del Torrente Papardo, la via del mare, diversi progetti sul potenziamento della rete idrica e fognaria (acque bianche e nere), la riqualificazione dell’area di Gazzi, la realizzazione di una nuova caserma dei vigili del fuoco nella zona nord acquisendo gli immobili dell’ex istituto Marconi, rifunzionalizzazione degli ambiti di risanamento della zona sud di Messina destinata all’edilizia residenziale urbana, l’allargamento della viabilità sul Torrente Annunziata, la metromare tra Tremestieri e Torre Faro, la messa in sicurezza e il ripristino della discarica a Vallone Guidari, opere di viabilità e urbanizzazione varie intorno ai siti produttivi di Larderia, la realizzazione della piastra logistica tra San Filippo e Tremestieri, opere di urbanizzazione a Sperone Est, la demolizione e la ricostruzione del ponte di Mili Marina sulla strada nazionale, la rigenerazione della litoranea tra Annunziata e Ganzirri e la manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali, lo svincolo di Giampilieri.