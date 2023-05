Ponte Mela, via libera al bypass. Niente pedaggio tra Milazzo e Barcellona?

Pareri acquisiti. Il Cas chiede al Mijnistero l’esenzione del pedaggio per la durata dei lavori

MILAZZO – Si procede speditamente verso la realizzazione del bypass del ponte sul Torrente Mela, attualmente chiuso per lavori di consolidamento. Dopo gli annunci dei giorni scorsi, il Genio Civile di Messina ha comunicato che sono già stati acquisiti tutti i pareri necessari.

Lo ha annunciato il deputato Pino Galluzzo, che ha seguito da vicino la questione interloquendo direttamente con il capo del Genio Civile di Messina Nicola Alleruzzo.

«Seguirò passo dopo passo tutto l’iter per tenere informati i cittadini sugli sviluppi dei lavori -ha dichiarato Galluzzo, che aggiunge- Il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane mi ha comunicato che è stata esitata la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esenzione del pedaggio della tratta autostradale Milazzo-Barcellona e viceversa per l’intero periodo relativo all’esecuzione dei lavori sul Ponte Mela».