Ponte, Meloni: “La replica alla Corte dopo la pubblicazione delle motivazioni, faremo l’opera”

Incontro a Palazzo Chigi il giorno dopo il "no" al visto di legittimità: "Andremo avanti". Nel frattempo, la Corte dei conti risponde agli attacchi

“Replicheremo alla Corte, punto per punto, quando saranno pubblicate le motivazioni della delibera. Rimane fermo l’obiettivo di procedere con la realizzazione dell’opera”. E arrivò la risposta ufficiale del governo Meloni il giorno dopo lo stop della Corte dei conti al progetto ponte sullo Stretto. O, meglio, il no al visto di legittimità.

Questa la nota: “Si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi un incontro tra il presidente del Consiglio (la presidente, n.d.r.) Giorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto. All’esito della riunione, si è convenuto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della delibera adottata ieri dalla Corte dei Conti. Solo dopo averne esaminato nel dettaglio i contenuti, il governo provvederà a replicare puntualmente a ciascun rilievo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento”.

Ed ecco la conclusione: “Rimane fermo l’obiettivo, pienamente condiviso dall’intero esecutivo, di procedere con la realizzazione dell’opera”.

La Corte dei conti: “Ci siamo espressi sui profili giuridici della delibera Cipess”

Dopo le reazioni scomposte e gravi sul piano costituzionale, da parte della presidente del Consiglio (“Intollerabile invadenza”), i toni sono più soft, anche se risoluti. Nel frattempo, la Corte dei conti è stata costretta a replicare con un comunicato stampa, dopo gli attacchi irrituali del centrodestra: “La Corte, tramite la Sezione di controllo di legittimità, si è espressa su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera. Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti”.

La necessità del “rispetto per l’operato dei magistrati”

“Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati”, viene commentato dai magistrati contabili.

Foto di Giorgia Meloni, fonte Italpress.

