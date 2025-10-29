Ponte sullo Stretto. La Corte dei conti dice no al visto di legittimità

Motivazioni entro trenta giorni. Meloni ("invasione della giurisdizione") e Salvini sul piede di guerra. Le prime reazioni: da Germanà e Siracusano a Barbagallo e Hyerace

Niente visto di legittimità. La Corte dei conti non dà il via libera al ponte sullo Stretto. “La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess numero 41/2025 del Ponte sullo Stretto”.

Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita deliberazione entro 30 giorni.

Meloni: “Ennesima invasione della giurisdizione”

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l’adunanza di oggi; per avere un’idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l’avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l’esistenza dei computer. La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei conti, entrambe in discussione al Senato, prossime all’approvazione, rappresentano la risposta più adeguata a un’intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di Governo sostenuta dal Parlamento”.

Salvini: “Grave danno per il Paese, andiamo avanti”

Ed ecco la reazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: “La decisione della Corte dei conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico. In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, visto che parliamo di un progetto auspicato perfino dall’Europa che regalerà sviluppo e migliaia di posti di lavoro da Sud a Nord. Siamo determinati a percorrere tutte le strade possibili per far partire i lavori. Andiamo avanti”.

Germanà: “Andiamo avanti”

“Attendiamo le motivazioni di una sentenza sui cui è necessario far chiarezza. Siamo determinati ad assumere ogni iniziativa necessaria a confutare o superare il deliberato al fine di proseguire i lavori per un’opera da oltre 13 miliardi, che porterebbe lavoro e assicurerebbe lo sviluppo del Meridione e dell’intera nazione. Nostro obiettivo è fare il bene di milioni di cittadini”. Così il senatore Nino Germanà, coordinatore della Lega Sicilia.

Ciucci: “Abbiamo accolto con sorpresa l’esito della Corte dei conti, abbiamo agito nel rispetto delle norme”

“Abbiamo accolto con grande sorpresa l’esito del controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti che non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 41/2025 del Ponte sullo Stretto” – ha commentato l’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci.

“Tutto l’iter seguito è stato sempre svolto nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte. Restiamo in attesa delle motivazioni mantenendo l’impegno di portare avanti l’Opera, missione che ci è stata affidata da tutto il governo e dal ministero delle Infrastrutture in attuazione delle leggi approvate dal Parlamento italiano”, ha continuato Ciucci.

Siracusano: “Corte dei conti surreale, Sud non può essere condannato ad arretratezza”

”La decisione della Corte dei conti è davvero surreale. Sembra quasi che qualcuno voglia condannare il Sud a una perenne arretratezza, ostacolando un’opera strategica per tutto il Paese come il Ponte sullo Stretto di Messina. Il governo ha creduto sin dall’inizio nella realizzazione del Ponte, un’infrastruttura non più rinviabile, indispensabile per lo sviluppo e la modernizzazione dell’intero Mezzogiorno. Attendiamo di leggere le motivazioni, ma è difficile comprendere la logica di una decisione che appare più politica che tecnica. Forza Italia, il ministro Salvini e l’intero esecutivo Meloni andranno avanti con determinazione, perché solo attraverso le grandi opere, la crescita e le opportunità possiamo costruire un’Italia più moderna, competitiva e capace di offrire al Sud il futuro che merita”. Così Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

Barbagallo (Pd): “Sonoro schiaffo a Salvini, il governo si fermi”

“La decisione della Corte dei conti di non ammettere al visto di legittimità la Delibera Cipess n. 41/2025 sul progetto del Ponte sullo Stretto è uno schiaffo in faccia a Salvini e un segnale chiarissimo che il Governo non può ignorare. Sono numerose le irregolarità denunciate da istituzioni, esperti e realtà territoriali, e ora anche la magistratura contabile solleva seri dubbi di legittimità. È inaccettabile che un’opera di tale portata proceda nonostante i rilievi formali e sostanziali che continuano a emergere.

Ci appelliamo al giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i suoi ministri hanno solennemente prestato. Non è possibile che un governo che si dice “patriota” ignori i vincoli di legalità e trasparenza che fondano la nostra Costituzione. Così il capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo che conclude “è un sonoro schiaffo a Salvini, il governo si fermi”.

Hyerace: “Pietra tombale sul ponte, Salvini si dimetta”

“La bocciatura della Corte dei conti è la pietra tombale su una delle più grandi bufale della storia repubblicana: il ponte sullo Stretto. Tre anni di propaganda, milioni sprecati in una società da chiudere subito, e zero risultati. Salvini chieda scusa al Paese e si dimetta. È finita la stagione delle prese in giro”. Così il segretario provinciale del Partito democratico di Messina, Armando Hyerace in merito alla decisione della Corte dei conti.

Articoli correlati