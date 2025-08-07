Ponte. Salvini a Villa San Giovanni: “La politica ha mantenuto la promessa”

"Gli espropriati riceveranno indennizzi più alti e da settembre vedrete gli operai al lavoro. Sono davvero orgoglioso"

VILLA SAN GIOVANNI – Il giorno dopo, il via libera del Cipess al progetto del Ponte sullo Stretto, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si è recato oggi a Villa San Giovanni, dove ha commentato l’avanzamento dell’opera: “La politica ha mantenuto una promessa attesa da secoli da siciliani e calabresi. Ora tocca a ingegneri, architetti e tecnici. Gli espropriati riceveranno indennizzi più alti e da settembre vedrete gli operai al lavoro. Sono davvero orgoglioso”.

“Penso ai tanti ragazzi costretti ad andarsene da queste terre. Un’infrastruttura che il mondo intero osserva potrà creare migliaia di posti di lavoro e riportare molti di loro a casa. Il ponte permetterà di ridurre i tempi di viaggio, diminuire l’inquinamento e cambiare radicalmente il volto di Messina e Reggio Calabria. Avremo anche la metropolitana dello Stretto, meno traffico e un’attenzione quotidiana nella lotta alla criminalità organizzata”.

“Il mio obiettivo è attraversarlo, il ponte. In pochi avrebbero scommesso sull’approvazione di un progetto definitivo e totalmente finanziato, che non toglie risorse ad altri. Sarà utile se l’alta velocità arriverà fino a Reggio Calabria, ed è già in progettazione. Il ponte sarà un acceleratore per tante opere già in cantiere”.

“Non siamo mai arrivati a un livello così avanzato di progettazione e finanziamento. Spero che ora tutti remiamo nella stessa direzione. Le sfide mi piacciono. Quando ero ministro dell’Interno dicevano che gli sbarchi non si potevano fermare, e li abbiamo ridotti del 90%. Ora dicevano che il ponte era impossibile, e invece ieri abbiamo approvato il progetto. Oggi se ne parla in tutta Italia e anche all’estero: Reggio Calabria, Messina e l’ingegneria italiana sono al centro dell’attenzione”. “Con il governo Monti vennero tagli a tutto. Oggi, invece, c’è un governo coeso con altri due anni davanti, e se ci ripresenteremo, ne avremo altri cinque. Non lasceremo nulla a metà”.

SALVINI, “PIENA FIDUCIA IN OCCHIUTO”

“Ho visto Roberto Occhiuto ieri sera a una bella cena della Lega con gli amministratori uscenti. Stiamo lavorando per preparare le liste più forti possibili: puntiamo a diventare il primo partito in Calabria. Alcuni penseranno che sia un’ambizione eccessiva, ma anche il ponte lo sembrava. Occhiuto ha fatto una scelta coraggiosa, e ha la mia piena fiducia”.

Per il presidente del Consiglio regionale e commissario della Lega in Calabria, Filippo Mancuso: “Salvini punta a fare della Lega il primo partito? È giusto ambire al massimo, ma io sono più realista. Saremmo soddisfatti se arrivassimo tra i primi tre. Stiamo lavorando a una buona lista e speriamo che cittadini ed elettori riconoscano l’impegno che abbiamo messo finora”. “Ci presentiamo alle prossime regionali – ha concluso Mancuso – con uno spirito costruttivo, puntando alla riconferma. Anche questo evento contribuirà al successo della nostra campagna”.