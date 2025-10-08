 Ponte Stretto. Occhiuto: "già portati in Calabria oltre 5 miliardi di investimenti"

Ponte Stretto. Occhiuto: “già portati in Calabria oltre 5 miliardi di investimenti”

Redazione

Ponte Stretto. Occhiuto: “già portati in Calabria oltre 5 miliardi di investimenti”

Tag:

mercoledì 08 Ottobre 2025 - 13:47

"Nei trent’anni precedenti erano arrivati appena un miliardo. Il Ponte ha già portato risorse e sviluppo, e continuerà a farlo"

REGGIO CALABRIA – “Mi auguro che nei prossimi cinque anni si possa finalmente concretizzare la realizzazione del Ponte sullo Stretto: credo che ormai siamo all’ultimo miglio”. Lo ha dichiarato il presidente rieletto della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo alla trasmissione Ping Pong di Rai Radio1, condotta da Annalisa Chirico.

Occhiuto ha ribadito la centralità dell’opera per lo sviluppo del Sud: “Il Ponte è sostenibile solo se diventa un attrattore di investimenti. Grazie al progetto – ha spiegato – ho ottenuto 3,8 miliardi per la strada ionica calabrese, 900 milioni per l’autostrada e altri 500 milioni per una nuova arteria. Nei trent’anni precedenti erano arrivati appena un miliardo. Il Ponte ha già portato risorse e sviluppo, e continuerà a farlo”.

Il governatore è poi tornato sulle sue dimissioni, chiarendo le ragioni del gesto: “Non mi sono dimesso per l’avviso di garanzia, ma per le conseguenze che quell’avviso stava producendo. In Calabria, quando ti vedono come un presidente azzoppato, si ferma tutto: la burocrazia, i dirigenti, la macchina amministrativa”.

“Non ho mai avuto condotte censurabili – ha aggiunto – e questa è la prima inchiesta della mia vita. Ho voluto darle visibilità per favorire la massima trasparenza. Mi sono dimesso non per paura, ma per rispetto delle istituzioni. Oggi la mia amministrazione riparte con fiducia e continuità per i prossimi cinque anni”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Caso Cargill, l’azienda non si presenta e rinvia tutto al 29 ottobre
Al lavoro in ambulanza, il caso a Messina VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED