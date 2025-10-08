Ponte Stretto. Occhiuto: “già portati in Calabria oltre 5 miliardi di investimenti”

"Nei trent’anni precedenti erano arrivati appena un miliardo. Il Ponte ha già portato risorse e sviluppo, e continuerà a farlo"

REGGIO CALABRIA – “Mi auguro che nei prossimi cinque anni si possa finalmente concretizzare la realizzazione del Ponte sullo Stretto: credo che ormai siamo all’ultimo miglio”. Lo ha dichiarato il presidente rieletto della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo alla trasmissione Ping Pong di Rai Radio1, condotta da Annalisa Chirico.

Occhiuto ha ribadito la centralità dell’opera per lo sviluppo del Sud: “Il Ponte è sostenibile solo se diventa un attrattore di investimenti. Grazie al progetto – ha spiegato – ho ottenuto 3,8 miliardi per la strada ionica calabrese, 900 milioni per l’autostrada e altri 500 milioni per una nuova arteria. Nei trent’anni precedenti erano arrivati appena un miliardo. Il Ponte ha già portato risorse e sviluppo, e continuerà a farlo”.

Il governatore è poi tornato sulle sue dimissioni, chiarendo le ragioni del gesto: “Non mi sono dimesso per l’avviso di garanzia, ma per le conseguenze che quell’avviso stava producendo. In Calabria, quando ti vedono come un presidente azzoppato, si ferma tutto: la burocrazia, i dirigenti, la macchina amministrativa”.

“Non ho mai avuto condotte censurabili – ha aggiunto – e questa è la prima inchiesta della mia vita. Ho voluto darle visibilità per favorire la massima trasparenza. Mi sono dimesso non per paura, ma per rispetto delle istituzioni. Oggi la mia amministrazione riparte con fiducia e continuità per i prossimi cinque anni”.