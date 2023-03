Ponte sullo Stretto, c'è chi dice "no": l'assemblea a Torre Faro - Tempostretto

Domenica mattina di mobilitazione in piazza dell'Angelo per confermare l'opposizione alla grande opera

MESSINA – Il movimento No ponte si mobilita. Stamattina l’assemblea pubblica a Torre Faro, in piazza dell’Angelo, in vista di nuove mobilitazioni, pochi giorni dopo le dichiarazioni del ministro Salvini e della commissaria europea per i Trasporti Valean. Numerosi gli interventi nel corso dell’assemblea, nel segno della partecipazione, alla presenza anche di un comitato di residenti. Da Gino Sturniolo ad Antonio Mazzeo e Citto Saija, tante le figure storiche del movimento presenti all’incontro.

La manifestazione del 26 marzo

Come più volte ribadito dal movimento, prevale l’idea che “il ponte sullo Stretto è un’opera devastante dal punto di vista ambientale, con una resa in posti di lavoro molto bassa se paragonata all’investimento. Un’opera che creerebbe un caos urbanistico insostenibile a causa dell’impatto dei cantieri e sfregerebbe definitivamente il paesaggio dello Stretto. Ovvero, la più importante risorsa a nostra disposizione, senza dimenticare i nodi tecnici irrisolti dal punto di vista ingegneristico”.

L’assemblea No ponte

