 Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti: "Valutati solo profili giuridici"

Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti: “Valutati solo profili giuridici”

Redazione

Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti: “Valutati solo profili giuridici”

giovedì 30 Ottobre 2025 - 10:25

La sezione di controllo precisa

La Corte dei conti tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, “senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera”.

“Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti. Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Il ponte sullo Stretto, i proclami e il bagno di realtà grazie alla Corte dei conti
Ponte Agrò, completate le pile e le spalle. Fine lavori tra un anno
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED