Ponte sullo Stretto, la Lega a Messina: “Occasione storica, ma si contenga l’impatto su Contesse”

Cosimo Oteri: "È un'opportunità di sviluppo per la città, ma dobbiamo garantire effetti sul tessuto urbano il più possibile contenuti e sostenibili"

MESSINA – Il Ponte sullo Stretto è “un’occasione storica per la città” ma bisogna contenere “l’impatto su Contesse e via del Carmine” dando “attenzione alle famiglie coinvolte”. Lo ha dichiarato Cosimo Oteri, capogruppo di Prima l’Italia in Consiglio comunale, lista legata al senatore Nino Germanà e che fa capo alla Lega.

Oteri: “Promuovere soluzioni che riducano l’impatto”

Il consigliere in una nota spiega: “Il Ponte sullo Stretto è un’opportunità storica per lo sviluppo di Messina, ma dobbiamo garantire che i suoi effetti sul tessuto urbano siano il più possibile contenuti e sostenibili”. Poi ha fatto riferimento al tracciato ferroviario, che ha sollevato preoccupazione tra i cittadini per lo sbocco a Contesse: “Non spetta alla politica valutare la necessità o meno di espropri: sarà compito dei tecnici. Ma è nostro dovere istituzionale promuovere soluzioni che riducano l’impatto sociale, soprattutto in quartieri dove i residenti solo ora scoprono che le proprie abitazioni potrebbero essere coinvolte.”

Per questo Oteri ha sottolineato l’importanza di un confronto urgente con RFI, Italferr e la Società Stretto di Messina per verificare soluzioni alternative, come lo spostamento dello sbocco in aree non residenziali: “L’opera può portare sviluppo e occupazione, ma non deve diventare un trauma per le famiglie. L’Amministrazione comunale si attivi subito per garantire partecipazione, trasparenza e tutela dei quartieri coinvolti”.

Il “Salva Contesse” di Rinaldo

Sul tema del confronto e della ricerca di altre soluzioni è attivo da tempo il consigliere di Con De Luca per Basile Raffaele Rinaldo. Ieri pomeriggio in Consiglio comunale è stato approvato all’unanimità la sua proposta “Salva Contesse”, che prevede di chiedere una revisione dell’attuale tracciato ferroviario previsto dal progetto del Ponte sullo Stretto, che impatterebbe pesantemente sul villaggio della zona sud.