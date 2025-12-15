Ponte sullo Stretto, “nella legge di Bilancio il definanziamento dell’opera”

Opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni del Ministro Giorgetti. La replica dell'Ad Ciucci: "Si tratta solo di un allineamento temporale"

“Giorgetti ammette ciò che denunciavamo da settimane: la manovra non sta in piedi e va riscritta. Il ministro dell’Economia, dopo averlo negato per settimane, oggi è venuto in commissione Bilancio a dirci che servono correzioni e oggi arriveranno ulteriori emendamenti del governo. ‘Ultimi’ emendamenti che riguardano il settore delle imprese e che non sono briciole visto che valgono più di 3 miliardi.

3 miliardi su una manovra da 18 totali: siamo di fronte ad una vera riscrittura. Le modifiche riguarderanno infatti Zes, finanziamento di Transizione 5.0, la previdenza complementare e la riprogrammazione temporale dei finanziamenti del Ponte sullo Stretto”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.



“E’ chiaro che ancora una volta – continua Boccia – si allungheranno i tempi della discussione, a dimostrazione che i problemi nella maggioranza ci sono e sono enormi. Ma quello che è ancora più evidente che il governo si è reso conto di aver scritto una manovra sbagliata e ora deve correre ai ripari. Correzioni di oltre tre miliardi di fatto cambiano la faccia della manovra. Con buona pace di Salvini sono costretti a definanziare il Ponte sullo Stretto e a reperire nuove risorse per coprire altre voci di spesa”.

De Luca (M5S): “E’ il prologo della fine”

“Apprendiamo che Roma – afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca – starebbe definanziando parzialmente il ponte di Messina per finanziare la legge di stabilità nazionale. È il prologo della fine della farsa messa in piedi da Salvini e soci solo a scopo elettorale. Si metta una volta per tutte la pietra tombale su questa messinscena che finora ha prodotto solo costi e si restituiscano i soldi rubati alla Sicilia con la complicità di Schifani. Il presidente della Regione non permetta che i soldi sottratti allo sviluppo dell’isola vadano a finanziare le misure clientelari del governo Meloni. Sarebbe l’ennesima, intollerabile beffa ai siciliani”.

La replica dell’Ad Pietro Ciucci

“Non c’è alcun definanziamento del ponte sullo Stretto di Messina, come ha confermato il ministero delle Infrastrutture. Si tratta di un dovuto adeguamento e allineamento temporale della copertura finanziaria al nuovo cronoprogramma realizzativo, conseguente alla mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess di approvazione del progetto definitivo”. Così L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, all’Ansa.

