Ponte, “un’audizione urgente a Palazzo Zanca del presidente Ingv”

La richiesta della consigliera Antonella Russo (Pd): "Sia ascoltato Doglioni nella commissione dedicata alla grande opera"

MESSINA – La consigliera comunale Antonella Russo chiede una “audizione urgentissima in commissione Ponte per Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv. E ha inviato la richiesta al presidente Pippo Trischitta la richiesta. Evidenzia nel documento la consigliere del Pd: “Alla luce delle recentissime notizie di stampa relative alle dichiarazioni espresse pubblicamente dal presidente dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, relative (tra gli altri aspetti) a presunti insufficienti esami effettuati per certificare la pericolosità della faglia di Cannitello, su cui dovrebbe poggiare un pilone dell’infrastruttura. E, più in generale, relative alla concessione o meno del definitivo ‘via libera sismico’ rispetto alla realizzazione del Ponte”.

“Essendo – aggiunge la consigliera del Partito democratico – sussistenti delle contraddittorietà tra queste dichiarazioni e quelle di alcuni tecnici dell’Ingv su un tema di rilevantissima importanza per tutti, a prescindere dalle posizioni favorevoli o contrarie all’opera”, servono dei “chiarimenti definitivi”. Il tutto è stato inviato al presidente Trischitta poche ore prima che arrivasse il via libera della Valutazione d’impatto ambientale.

Articoli correlati