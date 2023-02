Pontile di Giammoro, al via la procedura l'affidamento della gestione

Tutto pronto per l’avvio della gara necessaria ad affidare, per i prossimi 15 anni, la gestione commerciale del pontile di Giammoro i cui lavori si sono da poco conclusi

GIAMMORO – Tempi celeri per l’affidamento in gestione del pontile di Giammoro, i cui lavori di realizzazione sono terminati da circa un mese ad opera dell’impresa Ricciardello Costruzioni srl. L’opera, particolarmente travagliata, ha avuto un lungo iter durato vent’anni ma ora pare si sia finalmente giunti in dirittura d’arrivo.

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, infatti, ha già avviato la procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione commerciale del pontile. Prevista per il prossimo 1 marzo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, mentre l’affidamento avrà una durata di 15 anni con importo a base di gara pari a 2.505.000,00 euro.

Soddisfatto il presidente dell’Autorità di Sistema, Mario Mega, che ha commentato: «Un’opera importante, attesa da molti anni e che pareva avviata a diventare una delle tante incompiute. Con grande impegno siamo riusciti a portarla a conclusione ed ora si avvia la ricerca di una impresa

portuale che la sappia utilizzare al meglio attraendo nuovi traffici facendola diventare la banchina

dell’area ZES retrostante. Si tratta di una grande opportunità -ha concluso Mega- per chi saprà investire, facendo diventare il pontile e le adiacenti aree retroportuali una infrastruttura logistica a servizio di tutto l’agglomerato industriale e dell’intera Sicilia orientale».