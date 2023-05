Porto di Capo d'Orlando, "tegola" da un milione di euro per il Comune - Tempostretto

Il lodo riguardava l'incarico di progettazione per il completamento del porto turistico all'ingegnere Rodriquez

CAPO D’ORLANDO – Si è chiuso con la condanna del municipio orlandino il lodo arbitrale con gli eredi dell’ingegner Giuseppe Rodriquez per il pagamento degli onorari di progettazione del completamento del porto . Ed è una condanna piuttosto onerosa: il Comune dovrà pagare circa un milione di euro.

Il lodo arbitrale

La Camera Arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che il comune di Capo d’Orlando a corrispondere alla signora Renate Müller Baghel, erede dell’ingegnere, 1.206.375,79 euro,

e 38 mila euro di spese legali. Si tratta delle spese per l’incarico conferito all’ingegnere Giuseppe Rodriquez per la progettazione del completamento del porto turistico, affidato con delibera di Giunta Municipale n.157 del 6 aprile 1988 e relativo disciplinare d’incarico. Il professionista, assistito dall’avvocato Maurizio Parisi, dopo anni di contenzioso, ha avuto riconosciuto il proprio diritto a percepire dal Comune di Capo d’Orlando, difeso dall’avvocato Natale Bonfiglio, i compensi per la prestazione professionale resa. Tutte le strumentali eccezioni dell’Ente Locale sono state puntualmente rigettate.



Con il Lodo, depositato presso la Camera Arbitrale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il 4 maggio scorso, il Collegio presieduto dalla professoressa Mariacarla Giorgetti, ha riconosciuto il diritto dell’ingegnere Rodriquez di ottenere il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali rese per la progettazione del completamento del porto turistico di Capo d’Orlando.

Il presunto falso incarico



Il 31 marzo 2022 anche la Corte d’Appello di Messina aveva dato ragione al professionista, rigettando l’azione avviata dal Comune di Capo d’Orlando per accertare la falsità del disciplinare d’incarico a suo tempo sottoscritto con il professionista. La Corte territoriale, anche in quel caso, ha riconosciuto le ragioni dell’ingegnere Rodriquez, sempre patrocinato dall’ Maurizio Parisi, e ritenuto la piena validità dell’incarico conferito. “Si spera che il Comune di Capo d’Orlando faccia onore agli impegni assunti e corrisponda le somme cui è stato condannato”, commenta il legale.