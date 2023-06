Porto di Tremestieri, l'opposizione sollecita dibattito urgente in aula sui lavori - Tempostretto

Tanti nodi da sciogliere. Chiesta la presenza delle principali figure coinvolte

MESSINA – Quindici consiglieri comunali di opposizione hanno chiesto al presidente Nello Pergolizzi di riunire il Consiglio inserendo all’ordine del giorno lo stato di attuazione dei lavori relativi al cantiere del porto di Tremestieri. I consiglieri chiedono inoltre la partecipazione ai lavori d’aula del sindaco Federico Basile, dell’assessore con delega ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello; del Presidente dell’Autorità di Sistema Mario Mega, del legale rappresentante della società Nuova CoedMar Srl e dei rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.

I nodi da sciogliere

“La stringente necessità di ascoltare in consiglio comunale gli attori della controversia – spiegano nella nota – scaturisce dalle gravi e preoccupanti notizie che gli organi di stampa recentemente hanno diffuso, vale a dire che l’eventuale contenzioso tra l’Autorità di sistema portuale ed il Comune di Messina in merito ai finanziamenti in corso per l’attuazione del porto di Tremestieri, l’assenza di un cronoprogramma di prosecuzione lavori, la scadenza del 31 dicembre, decorsa la quale il Ministero delle Infrastrutture avvierà la revoca del finanziamento comunitario di 17 milioni di euro, l’eventuale subentro come società appaltatrice dei lavori tra la Nuova Coedmar ed il Consorzio Medil, sottoposto ai provvedimenti del Tribunale di Venezia, la totale incertezza sul futuro dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera”.

