“Possibile fogna in mare sul torrente Giostra”, Amam: “Verifiche in corso” VIDEO

La segnalazione di cittadini e il sopralluogo dei tecnici a Messina

MESSINA – Anni fa ci siamo occupati della fogna in mare alla foce del torrente Giostra. E il problema risultava risolto. Di recente, però, abbiamo ricevuto video e segnalazioni di cittadini, WhatsApp al 3668726275. Abbiamo girato le segnalazioni al presidente della V Municipalità Raffaele Verso e soprattutto al presidente dell’Amam Paolo Alibrandi. Quest’ultimo ha inviato dei tecnici per un sopralluogo ed è stata pulita una griglia insabbiata.

“Ora non dovrebbero esserci più sversamenti. Di fatto, si era intasato un tombino, pieno di acque bianche, per troppa sabbia”, ci è stato riferito. E su eventuali scarichi le verifiche in corso.

Seguiremo gli aggiornamenti.