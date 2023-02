Precari nel ruolo, Cisl Fp contro Asp: "Non eseguita sentenza del Tribunale del Lavoro" - Tempostretto

Il sindacato si è rivolto alle autorità competenti

MESSINA – La Cisl Fp si è rivolta alle autorità competenti per denunciare la mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale del Lavoro, pronunciatosi sul tema dei precari nel ruolo. “Con sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro RG n. 1359/2022 del 18 gennaio 2023 – spiega la segretaria generale Giovanna Bicchieri – è stata dichiarata l’illegittimità dell’atto deliberativo n. 2062/DG del 14 giugno 2021 dell’Asp di Messina. Il dispositivo della sentenza imponeva l’immediata revoca della delibera, condannando l’Asp al risarcimento del danno patrimoniale patito dal ricorrente”.

“Il 24 gennaio scorso – prosegue la Bicchieri – la Cisl Fp ha chiesto l’applicazione del dispositivo della sentenza inviando formale richiesta alla Corte di Appello di Messina, alla Presidenza della Regione e all’Assessorato Regionale della Salute. Ad oggi, a distanza di quasi un mese, quella sentenza non ha ancora avuto esecuzione con possibile pregiudizio per gli aventi diritto. A questo punto – denuncia la Bicchieri – ci chiediamo perché l’Asp non ottemperi alle sentenze dei giudici. Fermo restando, infatti, il diritto dell’Azienda di fare ricorso in appello ad una sentenza di primo grado – conclude la segretaria generale della Cisl Fp – questa è in ogni caso esecutiva e va ottemperata. A tal fine vigileremo, come sempre abbiamo fatto, sugli atti posti in essere dall’Azienda Sanitaria, nel frattempo abbiamo informato le autorità preposte alla valutazione degli atti, anche ai fini evitare che chi è stato posto alla porta da un Tribunale possa rientrare dalla finestra”.