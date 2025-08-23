Premio Ferraù, i vincitori della 13esima edizione

Le poesie premiate a Galati Mamertino. Inaspettato ex aequo a quattro nella sezione vernacolo

Galati Mamertino – E’ Teresa Riccobono con la toccante componimento “Per voce sola” ad aggiudicarsi l’edizione 2025 del premio di poesia intitolato a Nino Ferraù, assegnato ieri sera a Galati Mamertino, paese natio del poeta. Il secondo premio è andato a Giovanni Caso di Roccapiemonte con la lirica “Memorie a sera”, a chiudere il podio è Graziella Di Bella di Riposto con la poesia “Abbi cura di te”.

Tutti i premi

Nella sezione lingua italiana è stato assegnato a Luigina Tilleni di Tortorici il premio speciale “Mare di Ricordi”. La giuria, anche quest’anno guidata da Cristian Parafioriti, è stata colpita dalla lirica “Cercami in una poesia”. Il premio speciale per il più giovane autore, intitolato alla memoria di Calogero Miceli, giovane galatese prematuramente scomparso all’età di 18 anni nel 2017 è stato assegnato alla poesia “Donne Libere” della giovanissima (19 anni) Claudia Mele di Caltanissetta. Il premio speciale Casa Paterna, riservata al poeta galatese meglio classificato per la sezione, è andato a Maria Carolina Sitta per il componimento “Ombre di Aprile”.

Podio a quattro per la sezione vernacolo

Si chiude con inaspettato ex aequo invece il premio della sezione vernacolo. Premiati Massimo Licari di Marsala, autore di “A lanna arrugginuta”, Rosalba Occhipinti di Borgetto con “A purizza arrubbata”, Jana Carcara di Bagheria per la poesia “Svinturatu jornu”, infine il giornalista Domenico Orifici si Sinagra con “Lu pignu”. Il premio speciale “Sturnellu da cirasa” per la sezione poesia in vernacolo è andato ad Angelina Alì con la poesia “L’isola”, quale autrice galatese meglio classificata nella specifica sezione.

Il gala

Anche questa tredicesima edizione è stata caratterizzata da una emozionante serata, condotta dal giornalista Raffaele Valentino, dedicata alla lirica e alla cultura, nella suggestiva location di piazza Madonna del Carmine.

Più di 150 le poesie tra le quali ha dovuto scegliere la giuria. Il direttore artistico Parafioriti è stato anche voce narrante e interprete delle poesie vincitrici insieme a Gabriella Campochiaro, mentre l’intermezzo musicale è stato affidato al “Duo Resonatiae”.

Confermate, anche quest’anno, le due sezioni del premio dedicate ai bambini della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Longi, nel solco dell’amore per la pedagogia e l’insegnamento espresso dal Ferraù, con premiazione dei giovani vincitori già avvenuta il 22 luglio scorso.

Tutto pronto per l’edizione 2026

La serata si è conclusa con i saluti sul palco di Cettina Parafioriti, cugina prima del poeta, presente in rappresentanza della famiglia Ferraù e del sindaco Vincenzo Amadore che ha dato appuntamento ai cultori del poeta all’edizione 2026 del premio.