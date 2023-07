Premio mondiale sindaci 2023. Iarrera di Oliveri tra i candidati - Tempostretto

Sul sito World Mayor la possibilità di votare

25 sindaci di 21 nazioni diverse in gara per il Premio Mondiale dei sindaci 2023. I premi saranno assegnati ai sindaci che si impegnano a formare amicizie e partenariati e a cooperare con città in patria e oltre confine.

Tra i 25 candidati anche il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera. Qui la possibilità di votare.

La City Mayors Foundation assegna il premio dal 2004. Ogni due anni, il World Mayor Project presenta alcuni dei sindaci più importanti del mondo, che hanno servito i loro concittadini con integrità , coraggio e fantasia. Dal 2016, il World Mayor Project ha affrontato alcuni dei grandi temi del nostro tempo: la crisi dei rifugiati (2016); La sottorappresentazione delle donne nel governo locale (2018); Le città ai tempi del Covid (2021) e, nel 2023, l’amicizia e la cooperazione tra città. Una vittoria italiana nel 2018, l’ex sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli.