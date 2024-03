Prende la pianta dal vaso e la porta via...

È successo sul viale San Martino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “28 marzo, ore 8,30. Un signore, con molto savoir- faire, ha prelevato una pianta dal vaso posto all’angolo viale S. Martino, in via Maddalena, e l’ha riposta nella busta. Poi è andato via, ignorando tutti”.

Il lettore sottolinea l’abilità con la quale questo cittadino si è impossessato di qualcosa che apparteneva a tutti per soddisfare probabilmente una propria esigenza. Ipotizziamo che, dopo averla sottratta, l’avrà ripitantata a casa sua. Un comportamento che caratterizza molte persone a Messina e non solo.