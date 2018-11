Il fondatore del Rotary raccontato da Francesco Paolo Orlando

È stato presentato nei locali del Royal Palace Hotel, lunedì 19 novembre, il libro Harris, il fondatore del Rotary di Francesco Paolo Orlando. L’incontro, a cura del Rotary Club Stretto di Messina, ha visto la preziosa collaborazione di Giovanni Mollica per l’organizzazione.

Il libro, realizzato dal C.A.S.A. Centro Armerino Studi Amministrativi con il patrocinio del Rotary Club Piazza Armerina e Regalbuto, era stato precedentemente presentato a Caltanissetta, Corleone, Lercara Friddi e Palermo Monreale con.

Alla presenza di numerosi soci e consorti, Orlando ha evidenziato ciò che Paul Percy Harris, avvocato statunitense nato nel Wisconsin nel 1868, si era ideato nel 1900 con la realizzazione dei club Rotary. Nel 1908 nacque il secondo club a San Francisco, l’anno successivo i club divennero cinque e quello ancora dopo ben sedici. Oggi i club sono circa trentaduemila con più di un milione di soci distribuiti in oltre duecento paesi. In memoria di Harris, ciascun Rotary conferisce annualmente un riconoscimento a “chi si è particolarmente distinto, con la sua professione e con la sua testimonianza, a contribuire al diffondersi della comprensione e delle relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività”.

Francesco Paolo orlando si è dichiarato soddisfatto del successo del libro, ricordando come lo stesso non abbia scopo di lucro, non essendo in vendita. Ogni eventuale offerta sarà devoluta alla Rotary Foundation.