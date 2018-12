Musica in piazza Duomo a capodanno. Ecco tutti gli appuntamenti per Natale

MESSINA - Un'offerta ricca, che privilegia le attività degli artisti locali. Gli assessori al Turismo, Dafne Musolino, alla Cultura, Roberto Vincenzo Trimarchi, allo Spettacolo e alle Tradizioni Popolari, Giuseppe Scattareggia, hanno illustrato oggi a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, il cartellone degli appuntamenti promossi per il Natale e le festività di fine anno. “Abbiamo messo in rete le attività previste a Messina, patrocinando le varie manifestazioni – hanno dichiarato gli assessori Musolino, Scattareggia e Trimarchi – e grazie al sostegno di cittadini, associazioni e sponsor è stato possibile realizzare un bel calendario di appuntamenti”.

Da oggi, giovedì 20, sino a lunedì 24, sfilate itineranti “Musici e zampogne” nei villaggi e centri commerciali; stasera, alle 20.30, in via San Camillo, “Messina in Rock”;

venerdì 21, dalle 17, nelle vie del centro, The Jackson Pipes Band “cornamuse scozzesi”; alle 20, a Palazzo Zanca, serata con gli chef stellati Paolo Romeo e Antonio Vito Grasso (evento ad inviti); alle 20.30, in via San Camillo, “Messina in Rock”; alle 21, nella Basilica Cattedrale, concerto di Natale del Conservatorio A. Corelli;

sabato 22, alle 10, a Piazza del Popolo, Christmas Day; alle 17.30, a Piazza Cairoli, coro “Eugenio Arena” e consegna regali; alle 18, al mercato Muricello, fiabe e tombolata per bimbi con Babbo Natale; alle 18, a San Filippo Superiore, “La Via del Natale”; alle 19, nella Chiesa Immacolata di Contesse, coro Note Colorate;

domenica 23, alle 17, a Villa Lina, il Natale dei Bimbi e Trenino; alle 18, nella Galleria Vittorio Emanuele “Diversamente insieme”; alle 18, al mercato di Muricello, ginnastica acrobatica ed arte culinaria; alle 18.30, in Arcivescovado, coro polifonico da “G. P. da Palestrina”; alle 18.30, a Piazza Cairoli, Dreams in Music; alle 20.30 nell’Auditorium del Palacultura, Moda sotto l’albero; alle 19, nella chiesa Madonna della Mercede, coro Note Colorate; alle 19.30 nella chiesa di San Nicola Ganzirri, Vulcanica Brass Ensemble;

da mercoledì 26 sino a domenica 30, dalle 18 mostra “Natale con i Pupi” a Palazzo Zanca;

mercoledì 26, alle 18, la Via del Natale a San Filippo Superiore; alle 18, nella chiesa di Santa Caterina, concerto di Natale “Notti disiata”;

giovedì 27, alle 18, nella chiesa di Spartà, U Pirsepiu; alle 18, nel Salone delle Bandiere, Shakespeare Sonnet; alle 19.45, nella Basilica Cattedrale, concerto di Natale (Ensemble Corale ed Orchestra); alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, Natale in cabaret con i Viculu Strittu;

venerdì 28, alle 20.15, nella chiesa di Santa Caterina, Gospel Laura Wilson & NU’ Movement;

sabato 29, alle 18, a San Filippo Superiore, la Via del Natale; alle 18, ai mercati di Muricello, evento arte culinaria; alle 18.30, a Piazza Cairoli, The Gloria Vocal Quartet; alle 20, nella chiesa di San Nicola a Ganzirri, concerto “I Classici Insieme”;

domenica 30, alle 19, nella chiesa Gesù e Maria delle Trombe, Trio Sinfony; alle 19.30, nella chiesa San Giovanni Battista Larderia Inferiore, Cantando il Natale; alle 18, al GAMM del Palacultura, Duo Alibrandi – Arena (violino e piano); alle 18, al mercato Muricello, concerto Musici e Cantori & Karaoke; alle 18, a San Filippo Superiore, la Via del Natale; alle 19, nella chiesa Santa Eustochia Annunziata, il Natale e le tradizioni;

lunedì 31, a partire dalle 21.30, a Piazza Duomo, i Kunsertu Unavanta Luna, dj set Leo Lippolis e Dino Fiannacca Yanez, giochi pirotecnici offerti da Caronte & Tourist;

mercoledì 2 gennaio 2019, alle 20, nella Basilica Cattedrale, concerto dell’Epifania del “Coro Eugenio Arena”;

giovedì 3 gennaio, alle 18.30, nella chiesa di Cumia Superiore, concerto “Il Natale e le Tradizioni”; alle 19, nel Santuario di Sant’Antonio, Trio Sinfony; alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, “Operazione Kenya”;

venerdì 4 gennaio, alle 19, nella chiesa di San Giacomo Maggiore, “Cantannu lu Bamminu”;

sabato 5, alle 18, arriva la Befana a Piazza Duomo; alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, evento film “Giostra”;

domenica 6 gennaio, alle 18, a San Filippo Superiore, La Via del Natale; alle 18.30, nel centro sociale del Cep, tombolata per i bimbi;

lunedì 7, alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, evento film “Il Pittore e la Santa”;

mercoledì 9, alle 19, a Villa De Pasquale, Shakespeare Horror Story Hotel.