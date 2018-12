Natale e Capodanno: ecco il cartellone degli eventi organizzati dal Comune

Nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, un’esibizione di zampogne, cornamuse e tamburi, in pieno clima festivo, ha dato avvio alla presentazione del calendario degli eventi che caratterizzeranno il Natale 2018 a Messina, tra cultura e tradizione.

Alla presenza degli assessori Pippo Scattareggia allo spettacolo e alle tradizioni popolari, Dafne Musolino al turismo e Enzo Trimarchi alla cultura è stato mostrato questo nuovissimo e ricchissimo calendario tutto al messinese, fatto da i messinesi per i messinesi, il programma è, infatti, esteso a ciascun quartiere per favorire la partecipazione di tutti i cittadini.

Il calendario va incontro ai gusti e agli interessi di tutti, grandi e piccoli, con concerti, film, sfilate, manifestazioni culturali, incontri per le scuole, non manca niente ed è la dimostrazione che a Messina c’è, e c’è tanto.

L’assessore Scattareggia cita le sfilate itineranti di “Mustici e Zampogne” e il concerto “Messina in Rock” che daranno inizio ai vari festeggiamenti il 20 dicembre. “Sentivamo l’esigenza di portare ovunque la musica natalizia, approfondendo le tradizioni popolari venute ultimamente un po’ a mancare, e per farlo abbiamo deciso di coinvolgere i gruppi che quest’estate, nell’agosto messinese, avevano riscosso già grande successo in città” afferma.

A coronare poi questa Messina musicale sarà il concerto del 31 Dicembre a Piazza Duomo con il DJ set di Leolippolis & Yanez e la musica di Unavantaluna – Cumpagnia di musica sixilana e dei Kunsertu, celebre gruppo pioniere folk rock nato a Messina sul finire degli anni ’70, finalmente tornato a suonare a casa. I Membri del gruppo raccontano l’emozione di suonare a Piazza Duomo, “è la prima volta da quando eravamo giovani e suonavano sotto gli alberi, ma ora saremo sul nostro grande palco. L’obbiettivo è far suonare e sentire il dialetto siciliano e il sound mediterraneo e in onore del nostro quarantennale manterremo fede alla nostra evoluzione dal passato al futuro. Non vediamo l’ora”.

Il capodanno al Duomo sarà, inoltre, arricchito dai giochi pirotecnici a cura della ditta Arigò, offerti da Caronte & Tourist che, ormai da anni, si impegna attivamente a fare qualcosa di più per la città, come testimoniato da “Onde Sonore”, la manifestazione musicale sulle nuovissime navi traghetto.

Accanto agli eventi musicali, quelli di carattere culturale, artistico, perfino culinario, quali la Via del Natale, l’Operazione Kenya, la proiezione di film e rappresentazioni originali, la serata con gli Chef stellati, la tombola con i bimbi.

L’assessore Trimarchi tiene poi ad aggiungere altri due eventi importantissimi non inseriti nel calendario. Dal 27 al 29 dicembre e poi dal 6 al 9 gennaio, al Palacultura, la mostra per i 110 anni dal sisma di Messina del 1908. E il 7 gennaio la festa del tricolore. Entrambi indirizzati, anche e soprattutto, alle scuole, perché è necessario far capire, mostrare e trasmettere un sempre maggiore senso di appartenenza alla nostra città, fondamentale per tutti i cittadini del futuro.

Il filo conduttore di tutti questi momenti, così variegati e diversi, è proprio la “messinesità”, la nostra tradizione e cultura, come sottolinea l’assessore Musolino: “abbiamo voluto mettere in luce il carattere prettamente locale dell’evento, inteso non come limitazione ma come grande valorizzazione, per dare lustro alla nostra cultura e ai nostri artisti, spesso apprezzatissimi al di fuori dei confini, ma qui privi dell’opportunità di farsi conoscere. Sentiamo fortissimo il desiderio dei messinesi di riappropriarsi della loro città; vogliono stare in città e vivere il territorio, per questo sono necessarie iniziative di questo tipo”.

Un tuffo dentro la nostra storia, le nostre origini, il nostro folklore per terminare l’anno e iniziare al meglio il prossimo con la ferma consapevolezza che Messina e i messinesi hanno tanto da dare e sanno anche farlo al meglio.

Di seguito la lista completa degli eventi:

Da oggi, giovedì 20, sino a lunedì 24, sfilate itineranti “Musici e zampogne” nei villaggi e centri commerciali; stasera, alle 20.30, in via San Camillo, “Messina in Rock”;

domani, venerdì 21, dalle 17, nelle vie del centro, The Jackson Pipes Band “cornamuse scozzesi”; alle 20, a Palazzo Zanca, serata con gli chef stellati Paolo Romeo e Antonio Vito Grasso (evento ad inviti); alle 20.30, in via San Camillo, “Messina in Rock”; alle 21, nella Basilica Cattedrale, concerto di Natale del Conservatorio A. Corelli;

sabato 22, alle 10, a Piazza del Popolo, Christmas Day; alle 17.30, a Piazza Cairoli, coro “Eugenio Arena” e consegna regali; alle 18, al mercato Muricello, fiabe e tombolata per bimbi con Babbo Natale; alle 18, a San Filippo Superiore, “La Via del Natale”; alle 19, nella Chiesa Immacolata di Contesse, coro Note Colorate;

domenica 23, alle 17, a Villa Lina, il Natale dei Bimbi e Trenino; alle 18, nella Galleria Vittorio Emanuele “Diversamente insieme”; alle 18, al mercato di Muricello, ginnastica acrobatica ed arte culinaria; alle 18.30, in Arcivescovado, coro polifonico da “G. P. da Palestrina”; alle 18.30, a Piazza Cairoli, Dreams in Music; alle 20.30 nell’Auditorium del Palacultura, Moda sotto l’albero; alle 19, nella chiesa Madonna della Mercede, coro Note Colorate; alle 19.30 nella chiesa di San Nicola Ganzirri, Vulcanica Brass Ensemble;

da mercoledì 26 sino a domenica 30, dalle 18 mostra “Natale con i Pupi” a Palazzo Zanca;

mercoledì 26, alle 18, la Via del Natale a San Filippo Superiore; alle 18, nella chiesa di Santa Caterina, concerto di Natale “Notti disiata”;

giovedì 27, alle 18, nella chiesa di Spartà, U Pirsepiu; alle 18, nel Salone delle Bandiere, Shakespeare Sonnet; alle 19.45, nella Basilica Cattedrale, concerto di Natale (Ensemble Corale ed Orchestra); alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, Natale in cabaret con i Viculu Strittu;

venerdì 28, alle 20.15, nella chiesa di Santa Caterina, Gospel Laura Wilson & NU’ Movement;

sabato 29, alle 18, a San Filippo Superiore, la Via del Natale; alle 18, ai mercati di Muricello, evento arte culinaria; alle 18.30, a Piazza Cairoli, The Gloria Vocal Quartet; alle 20, nella chiesa di San Nicola a Ganzirri, concerto “I Classici Insieme”;

domenica 30, alle 19, nella chiesa Gesù e Maria delle Trombe, Trio Sinfony; alle 19.30, nella chiesa San Giovanni Battista Larderia Inferiore, Cantando il Natale; alle 18, al GAMM del Palacultura, Duo Alibrandi – Arena (violino e piano); alle 18, al mercato Muricello, concerto Musici e Cantori & Karaoke; alle 18, a San Filippo Superiore, la Via del Natale; alle 19, nella chiesa Santa Eustochia Annunziata, il Natale e le tradizioni;

lunedì 31, a partire dalle 21.30, a Piazza Duomo, i Kunsertu, UnavantaLuna, dj set Leo Lippolis e Dino Fiannacca Yanez, giochi pirotecnici offerti da Caronte & Tourist; mercoledì 2 gennaio 2019, alle 20, nella Basilica Cattedrale, concerto dell’Epifania del “Coro Eugenio Arena”;

giovedì 3 gennaio, alle 18.30, nella chiesa di Cumia Superiore, concerto “Il Natale e le Tradizioni”; alle 19, nel Santuario di Sant’Antonio, Trio Sinfony; alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, “Operazione Kenya”;

venerdì 4 gennaio, alle 19, nella chiesa di San Giacomo Maggiore, “Cantannu lu Bamminu”;

sabato 5, alle 18, arriva la Befana a Piazza Duomo; alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, evento film “Giostra”;

domenica 6 gennaio, alle 18, a San Filippo Superiore, La Via del Natale; alle 18.30, nel centro sociale del Cep, tombolata per i bimbi;

lunedì 7, alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, evento film “Il Pittore e la Santa”;

mercoledì 9, alle 19, a Villa De Pasquale, Shakespeare Horror Story Hotel.