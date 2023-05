Presidenza del Consiglio, alla vigilia Pergolizzi è il favorito e i vice saranno due - Tempostretto

Non solo il vicario ma anche il supplente, tornando al passato e non come accaduto in estate. Intanto la maggioranza sembra ricompattata

MESSINA – Tutto pronto per la prova del nove all’interno della maggioranza in Consiglio comunale. A meno di franchi tiratori o dietrofront dell’ultima ora, l’elezione del presidente del Consiglio martedì 2 maggio non dovrebbe nascondere alcuna insidia per il grande favorito della vigilia, il già vicario Nello Pergolizzi. Il clima, nella seconda metà della scorsa settimana, sembra essersi rasserenato e i numeri danno meno ansia a una maggioranza che, ormai da tempo, sembrava scricchiolare. Lui, Pergolizzi, non si sbilancia ma appare sereno.

E in effetti non sembra in discussione la sua presidenza, a meno di colpi gobbi dell’opposizione, dopo le voci dell’arrivo della Nuova Dc in aula con un gruppetto di fuoriusciti dalle liste legate al sindaco Federico Basile. Fuoriuscita che, ad oggi, non c’è ancora stata. Intanto nei corridoi di Palazzo Zanca i consiglieri si assiepano più volte e i colloqui sono più fitti del solito. Possibili strategie per l’elezione dei vice? Nessuno si sbilancia sui nomi, ma saranno due e questo già è un segnale. L’estate scorsa l’opposizione ha strenuamente combattuto per far eleggere anche il vice supplente, e non soltanto il vicario, perdendo momentaneamente la battaglia contro l’ufficio di presidenza presieduto, fino a pochi giorni fa, da Cateno De Luca.

Articoli correlati