Prima dei playoff in casa per l'Amando Volley, Altino ospite al PalaBucalo - Tempostretto

Il primo round della sfida contro le abruzzesi si gioca domani al PalaBucalo. Le ospiti hanno chiuso seconde nel girone D con 50 punti

SANTA TERESA DI RIVA – L’Amando Volley pronta al doppio impegno contro l’Altino Volley, la formazione santateresina disputerà la semifinale playoff giocando in casa l’andata domani sabato 13 maggio e il ritorno il 20 maggio in Abruzzo. La vincente del doppio confronto affronterà poi il Melendugno in quella che sarà la finale valida per l’accesso alla A2.

Un avversario, quello delle ragazze del presidente Lama, di assoluto rilievo che si è classificato al secondo posto del girone D con 50 punti e che può vantare nel proprio roster atlete del calibro dell’opposta Camilla Orazi, della centrale Alessia Montechiarini e della schiacciatrice Diana Giometti, solo per citarne alcune.

Il Palabucalo sarà tuttavia una bolgia infernale, sia per il massiccio numero di spettatori che riempiranno i gradini dell’impianto santateresino, sia per il caloroso consueto tifo dei supporters organizzati locali. Sarà importante partire col piede giusto così da accumulare energia positiva in vista della gara di ritorno che si disputerà al Pala Silvestrina di Altino sabato 20 maggio.

Raggiunto dalle ragazze in biancoceleste l’obiettivo stagionale dettato dalla società, ovvero i playoff, sgombre adesso da qualsiasi ansia da prestazione, le pallavoliste dell’Amando possono fiondarsi in questo doppio match con la giusta disinvoltura che unitamente al recupero fisico di tutte quante loro, proveranno a prolungare il più possibile il sogno che la cittadina santateresina sta vivendo. Un sogno compartito con tutta la riviera ionica sportiva messinese.

