Prima vittoria in campionato per la Top Spin Messina, superata 4-1 la Marcozzi - Tempostretto

Bottino pieno a Villa Dante contro la Marcozzi Cagliari, due sigilli per Matteo Mutti, un punto per Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov

MESSINA – Prima vittoria in campionato per la Top Spin Messina WatchesTogether. A Villa Dante, nella gara che ha sancito il ritorno ufficiale da presidente di Giorgio Quartuccio, Mutti e compagni hanno superato per 4-1 la Marcozzi Cagliari, esultando davanti ai propri tifosi. La squadra allenata dal tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato da Marcello Puglisi e dal team manager Roberto Gullo, ha dimostrato di voler a tutti i costi centrare il bottino pieno, dopo i due pareggi nel torneo di Serie A1 e la trasferta in Europe Cup priva di soddisfazioni.

Nella sfida, affidata alla direzione arbitrale affidata a Giuseppe Vargetto di Messina valida per la quarta giornata, la Top Spin Messina WatchesTogether ha battuto la Marcozzi 4-1 ed è salita a quota 4 in graduatoria. Una bella iniezione di fiducia per tutto il gruppo che si ritroverà a Napoli, domenica 5 novembre alle 15, nel prossimo impegno di campionato.

Nel pomeriggio vissuto a Villa Dante arrivano due vittorie per Matteo Mutti, quella decisiva che vale il quarto punto dopo un infinito quinto set ai vantaggi concluso per 18-16, è la seconda volta in stagione che Mutti vince una sfida al quinto. Sigillo per Stoyanov il terzo in maglia Top Spin e il primo stagionale in Serie A1 anche per Marco Rech Daldosso.

Top Spin Messina – Marcozzi Cagliari 4-1

In apertura, Niagol Stoyanov ha affrontato l’italo-brasiliano Junior Humberto Manhani. L’ospite è partito meglio (8-3), conquistando il set per 11-5. La risposta di Stoyanov nella seconda frazione è stata decisa. Scattato sul 5-1 in avvio, il padrone di casa ha concluso 11-5. Nel terzo equilibrio sino al 4-4, poi Manhani ha messo la freccia con quattro punti di fila e si è imposto al secondo set-point per 11-7. Sotto per 10-5 nel quarto, Stoyanov ha annullato tre match-point prima di arrendersi al rivale. Definitivo 3-1 per il giocatore della Marcozzi, guidata in panchina da Massimo Ferrero.

Non ha tradito le attese Marco Rech Daldosso, al debutto stagionale in campionato, contro il cinese Sun Shiyu. Prestazione impeccabile del bresciano, bravo a prevalere con un rotondo 3-0. Rimontato dal 5-1 a 5-6, un concentratissimo Rech ha siglato cinque punti consecutivi, prendendosi il set alla terza chance utile per 11-8. Staccatosi dal 5-5 all’8-5 nel secondo, il portacolori della Top Spin è andato senza troppe difficoltà verso il traguardo (11-6). Il terzo parziale lo ha visto ancora assoluto protagonista. Volato sul 10-3, Rech ha raggiunto l’obiettivo sfruttando la seconda opportunità e si è meritato gli applausi del pubblico.

Sull’1-1 sono entrati in campo Matteo Mutti e Federico Vallino ed è maturato il successo del mantovano per 3-0. Partito subito forte (7-3), Mutti ha chiuso 11-5 il set iniziale. Nel secondo, dopo il 6-1 del padrone di casa, il tenace giovane della Marcozzi si è rifatto sotto, prima sull’8-7 e poi sul 9-8. Mutti non ha però più concesso nulla, timbrando i due punti decisivi. Cammino in discesa e con il terzo parziale indirizzato in fretta (8-3), il numero uno italiano ha vinto 11-5, dimostrando le sue qualità.

Niagol Stoyanov ha successivamente sconfitto per 3-0 Sun Shiyu. Il livornese si è aggiudicato il primo set in modo netto per 11-4. Ben più equilibrato il secondo, che ha visto perdurare la situazione di parità fino all’8-8, quando Stoyanov ha realizzato i tre punti necessari alla conquista del parziale. Il giocatore della Top Spin ha poi preso il largo dal 5-5 nel terzo ed è arrivato senza intoppi alla larga vittoria (11-5).

Matteo Mutti e Junior Humberto Manhani hanno dato vita al confronto più spettacolare e intenso. Approccio ottimale del lombardo. Accelerando dal 6-6 al 10-6, Mutti si è costruito una serie di set-point, andando a bersaglio al terzo (11-8). L’atleta di casa ha spinto al massimo anche nel secondo, con il break che lo ha portato da 3-3 a 10-3 a suon di colpi, terminando 11-4. Il terzo è però finito nelle mani di Manhani per 11-7. Giochi riaperti e inerzia cambiata. L’ospite ha incamerato anche il quarto per 11-1, rimandando ogni verdetto alla “bella”. Da 0-3 Mutti si è riacceso al momento del time-out, siglando sei punti di fila e spingendosi quindi sul 9-4. Il mantovano ha avuto cinque match-point a disposizione sul 10-5, non riuscendo tuttavia a concretizzarne nessuno. Nuove opportunità sull’11-10 e 12-11, annullate anche queste da Manhani. Lo scenario si è capovolto e sono sfumate quattro chances in favore dell’italo-brasiliano. Dopo mille emozioni e avendo tenuto tutti col fiato sospeso, l’epilogo è giunto sul 18-16 di Mutti tra l’entusiasmo dei tifosi.

Risultati e classifica Serie A1

Niagol Stoyanov-Junior Humberto Manhani 1-3 (5-11, 11-5, 7-11, 8-11)

Marco Rech Daldosso-Sun Shiyu 3-0 (11-8, 11-6, 11-4)

Matteo Mutti-Federico Vallino 3-0 (11-5, 11-8, 11-5)

Niagol Stoyanov-Sun Shiyu 3-0 (11-4, 11-8, 11-5)

Matteo Mutti-Junior Humberto Manhani 3-2 (11-8, 11-4, 7-11, 1-11, 18-16)

Classifica aggiornata: Apuania Carrara 7 punti, Tennistavolo Norbello 5, Top Spin Messina WatchesTogether*, Marcozzi* 4, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli*, Il Circolo Prato 2010* 1, Paninolab Bagnolese 0. * una gara in meno,