Prime uscite amichevoli per la Team Volley Messina in provincia

Nel fine settimana da poco trascorso allenamento congiunto per la Serie C Ambiente & Sicurezza maschile e la Serie D femminile

MESSINA – Sono scese in campo per testare il lavoro dell’ultimo mese tra preparazione e palestra le due prime squadre della Team Volley Messina. Entrambe impegnate non a Messina città ma a Spadafora, la Serie C maschile sabato, e a Nizza di Sicilia la Serie D femminile domenica.

Allenamento congiunto per la Team Ambiente & Sicurezza Messina ospite dello Spadafora, formazione che ritroverà tra qualche settimana nel girone di Serie C. Capitan Germanà e compagni si sono presentati con tutti gli uomini a disposizione anche se qualcuno ha dovuto fare i conti con qualche acciacco di inizio stagione. Le risposte sono state positive per essere la prima uscita dell’anno con un gruppo nuovo e i mister Laganà-Donato-Chité hanno avuto modo di turnare e provare diverse formazioni dando spazio anche ai più giovani aggregati al gruppo.

Per la Serie D femminile triangolare amichevole a Nizza di Sicilia con le padrone di casa del Nizza Volley e l’Unime. Le biancorosse capitanate da Erika Lo Nostro hanno affrontato entrambe le formazioni e coach Di Mauro ha raccolto informazioni utili per proseguire la preparazione di una squadra che arriverà ai nastri di partenza del campionato per la metà totalmente rinnovata con gli ingressi di tante giovani in prima squadra. A differenza della formazione maschile avrà qualche settimana in più di tempo prima dell’esordio in campionato.