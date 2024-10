Primi interventi su pazienti fragili al nuovo centro odontoiatrico del policlinico di Messina

A beneficiare delle cure due persone nello spettro autistico e un adulto con grave disabilità

MESSINA – Primi interventi all’interno della nuova sala odontoiatrica per pazienti fragili dell’AOU G. Martino di Messina, coordinata dal professor Giacomo Oteri, direttore dell’UOC di Odontoiatria. I primi a beneficiare del nuovo centro di salute orale sono stati due pazienti nello spettro autistico provenienti dalla Calabria che necessitavano di azioni specifiche per garantire una migliore salute dentale.

Ed è stata effettuata anche una delicata procedura di chirurgia orale su un altro paziente, un adulto affetto da grave disabilità. Fondamentale l’apporto degli anestesisti, coordinati dal dottor Rosario Bruno, che hanno potuto eseguire gli interventi in narcosi e in piena sicurezza, contando su tutte le attrezzature presenti in sala.

Un esordio, quello di questa preziosa attività sanitaria, caratterizzato dalla presenza di un’équipe professionale e con grande esperienza in campo pediatrico. Il professor Oteri ha affermato: “In sala abbiamo respirato un’aria di grande sinergia e collaborazione. Ringrazio tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per far sì che alla seduta operatoria fossero presenti operatori esperti in campo chirurgico e nella gestione di pazienti fragili”.

Soddisfatto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito: “Sono lieto di sapere che l’attività sia iniziata nel migliore dei modi. Un segnale tangibile di un servizio essenziale per tanti pazienti e numerose famiglie che oggi possono trovare in questa struttura una risposta concreta ai loro bisogni”.