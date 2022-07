Primo acquisto del Volley Letojanni, è il 19enne Vintaloro - Tempostretto

Il giovane palleggiatore catanese arriva dalla Roomy Catania. Il Volley Letojanni investe sui giovani, Vintaloro promette: "Nel mio piccolo darò qualcosa in più al gruppo"

LETOJANNI – È Giorgio Vintaloro (nella foto), catanese, il primo acquisto della nuova stagione per il Volley Letojanni dopo le riconferme dello zoccolo duro autore della promozione nella scorsa stagione. Vintaloro, classe 2003, è un atleta promettente e di prospettiva considerato che, nonostante la giovane età.

Il palleggiatore ha al suo attivo numerose esperienze avendo giocato diversi campionati giovanili, un campionato di Serie B due anni fa con la Roomy Catania, sua squadra di appartenenza, e lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di secondo palleggiatore nella Saturnia Acicastello militante in Serie A3. Vintaloro ha iniziato la sua carriera pallavolistica con nel vivaio della Roomy Catania arrivando a vincere numerosi titoli regionali e disputando le finali nazionali in Under 15, Under 17 e Under 19.

Volley Letojanni punta sui giovani

L’acquisto di Vintaloro rappresenta un cambio radicale di rotta per la società letojannese intenzionata a voler investire su alcuni giovani che nel giro di qualche anno potrebbero rappresentare l’ossatura della squadra. “Un ringraziamento – sottolineano i dirigenti letojannesi – va al direttore tecnico della Roomy Catania Giovanni Barbagallo per aver consentito il passaggio di Vintaloro nelle file del Letojanni. Il giovane atleta è stato subito entusiasta del progetto del Letojanni e non vede l’ora di mettersi in mostra per l’inizio della preparazione. Un arrivo voluto fortemente anche dall’allenatore Gianpietro Rigano che lo guiderà in questo percorso e che potrà crescere molto avendo come “maestro” Adriano Balsamo un vero e proprio veterano della categoria.

Vintaloro: “Carico per la nuova stagione”

“Sono molto felice ed orgoglioso – ha commentato il giovane palleggiatore Giorgio Vintaloro – di potermi inserire all’interno del Volley Letojanni, una squadra che può competere ad alti livelli e che negli ultimi anni è stata protagonista dei campionati di Serie B guadagnando posizioni di alta classifica. Entro a fare parte di un gruppo che è stato quasi del tutto confermato dopo i risultati straordinari della scorsa stagione, cercando di riuscire nel mio piccolo a dare qualcosa in più sperando di poter riuscire a ripetere l’esperienza dello scorso anno e raggiungere il massimo degli obiettivi.

Mi entusiasma la possibilità di poter lavorare con mister Rigano e con Balsamo uno dei palleggiatori da cui posso trarre ed imparare di più dato che nella carriera volleistica ha avuto una quantità di promozioni indefinite. Sono carico per la nuova stagione – ha concluso Vintaloro – e aspetto l’inizio del campionato sperando di poter fare un ottimo lavoro”.