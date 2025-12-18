 Un anno di impegno sindacale, la Cisl per il 2026: "Coesione territoriale e focus sulle infrastrutture"

Un anno di impegno sindacale, la Cisl per il 2026: “Coesione territoriale e focus sulle infrastrutture”

Alessandra Serio

Un anno di impegno sindacale, la Cisl per il 2026: “Coesione territoriale e focus sulle infrastrutture”

Tag:

giovedì 18 Dicembre 2025 - 07:30

Bilancio di fine anno del segretario provinciale Alibrandi che interviene anche sulle vertenze Gicap e Cargill

L’impegno a sostegno e a fianco dei lavoratori si fa attraverso il dialogo costruttivo con tutte le istituzioni del territorio, non con la conflittualità. Parola di Antonio Alibrandi segretario provinciale della Cisl Messina che ribadisce l’obiettivo del principale sindacato messinese anche per il 2026. “La coesione territoriale è fondamentale per lo sviluppo, per la rigenerazione delle aree periferiche e delle aree interne della provincia, per la salvaguardia dei lavoratori a rischio e in questi anni la Cisl ha sempre operato in questo senso”, dice Alibrandi a margine del tradizionale incontro di fine anno con la stampa.

Un anno di vertenze importanti, da Gicap a Cargill

Nel tracciare il bilancio del 2025 e aprire una finestra sul 2026, il segretario cislino non nasconde le preoccupazioni per le delicate vertenze con cui si chiude l’anno, come quelle della Gicapi e della Cargill. “Tutti questi lavoratori vanno sostenuti e supportati nel cambio di attività. Se non si fa avanti nessuno, per acquisire i supermercati Gicap, la situazione si fa pesante per tante famiglie, per i loro ragazzi. Per evitarlo serve un impegno concreto della politica e delle istituzioni. Dobbiamo puntare alla salvaguardia di questi posti di lavoro e all’apertura di una trattativa. Intanto gli ammortizzatori sociali sono fondamentali”.

Ponte e infrastrutture

“Nel 2026 i fari della Cisl saranno poi sulle infrastrutture. A partire dal Ponte sullo Stretto che, malgrado le ultime notizie, resta per il segretario Alibrandi un focus importante. “E’ un’opera strategica che trascina tutte le altre. Pensiamo alle interconnessioni stradali, portuali, ferroviarie. Abbiamo bisogno di una rete infrastrutturale che dialoghi con il territorio e lo rilanci. Se anche il progetto dovesse essere accantonato, è fondamentale che quelle risorse restino destinate al Sud”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le storie di Tempostretto: il confronto per un futuro migliore per Messina
Messina. Nidi e sezioni primavera, al via le iscrizioni per 60 posti convenzionati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED