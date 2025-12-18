La spesa e i regali di Natale, poi l’incidente. Mili piange Marina Calatozzolo

S'indaga sulla dinamica dello schianto mortale a Messina. L'allarme sulla sicurezza nel tratto di Ss 114 e il precedente di Rebecca Lazzarini

Messina – I resti della spesa sparsi sull’asfalto insieme ai primi pacchettini dei regali di Natale. E’ questo che i soccorsi hanno trovato accanto al corpo senza vita di Marina Calatozzolo, vittima dell’incidente avvenuto ieri a Mili Marina, sulla statale 114 all’altezza del ponte autostradale. L’82enne, che abitava nei pressi dell’incidente, stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa quando è stata travolta da una Chevrolet Spark condotta da un 90enne. L’uomo, originario di Scaletta, si è fermato immediatamente nel tentativo di aiutare la donna e avvisare i soccorsi. Ma per Marina Calatozzolo l’impatto è stato fatale.

Tratto killer della Ss 114

La Procura di Messina ha avviato una indagine e sequestrato la salma per l’autopsia, mentre tra gli abitanti della zona si torna a parlare della pericolosità di quel tratto di Statale 114. Tanti gli incidenti, molti tragici. Tra questi, quello costato la vita 10 anni fa alla 14enne Rebecca Lazzarini, avvenuto poco distante.

Novantenne con la patente in scadenza

Il caso è affidato alla sostituta Giorgia Spiri che vuole approfondire la dinamica della tragedia e ha chiesto l’intervento del medico legale, arrivato nel pomeriggio da Catania per una prima ispezione. La salma è ora all’obitorio del Policlinico per l’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni, o l’esame esterno. Intanto è stata sequestrata l’auto guidata dal 90enne, che è stato denunciato. L’uomo aveva la patente in scadenza ai primi del 2026, dopo l’ultimo rinnovo biennale. La Polizia municipale, guidata dal comandante Giovanni Giardina, ha effettuato il primo sopralluogo sul posto anche per verificare le condizioni del tratto di strada dove è avvenuto l’impatto mortale.

La dinamica della tragedia

Dai primi rilievi emerge che il conducente, che non si sarebbe avveduto affatto della donna che attraversava la strada, l’ha centrata in pieno violentemente, ritrovandosela sul cruscotto. Il corpo è rotolato alcuni metri, prima che l’auto frenasse del tutto. Marina Calatozzolo era rimasta vedova da pochi anni – il marito era uno storico docente dell’istituto nautico Caio Duilio – e si dedicava principalmente ai nipoti, anche loro residenti nel villaggio della zona sud dove l’82enne era benvoluta e apprezzata.

(La foto d’apertura relativa alla Ss 114 a Mili Marina è d’archivio e non si riferisce all’incidente odierno)