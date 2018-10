Piano invernale, privatizzazione, personale: l'Orsa chiede un incontro ad Atm

Nuovo piano di esercizio invernale, progetti di privatizzazione, assunzioni e concorso, carichi di lavoro e organizzazione del personale. Sono alcuni dei punti che il sindacato Orsavuole discutere con il nuovo presidente dell’Atm Pippo Campagna, problematiche che il sindacato definisce “irrisolte” e che sono state messe nero su bianco su una richiesta di incontro recapitata al presidente, al direttore generale facente funzioni e anche al sindaco.

L’Orsa, che durante questi primi passi mossi dalla nuova amministrazione sul fronte Atm è stata più pacata, chiede di essere ascoltata e solleva una serie di questioni su cui chiede chiarimenti all’azienda.

Sul piano di esercizio invernale che parte ufficialmente domani, il segretario Mariano Massaro rimane prudente e non esprime giudizi, limitandosi a spiegare che “l’informativa epistolare del piano di esercizio invernale ricevuta dal sindacato risulta lacunosa nei dettagli e, in assenza di confronto diretto con l’azienda, non è sufficiente a valutarne la reale efficienza”.

Poi uno dei nodi caldi: la privatizzazione dell’azienda e del servizio di trasporto pubblico locale. Una strada che l’amministrazione De Luca non ha mai negato di voler intraprendere. Su questo punto l’Orsa lamenta “l’assenza di un intervento ufficiale del CdA aziendale a smentita delle insistenti voci, provenienti da vari versanti, che indicano come prossima la privatizzazione dell’Atm”.

Sul piatto però anche altri punti da discutere: carichi di lavoro, pianta organica e concorso pubblico per la qualifica di autista, ordini di servizio, incarichi, nomine e avanzamenti di carriera, integrazione dell’attuale accordo integrativo, a suo tempo bocciato dal referendum dei lavoratori, futuro del servizio ZTL, riqualificazione del personale.

Massaro chiede un incontro urgente: “In assenza di riscontro nei tempi brevi, ci vedremo costretti ad attivare le procedure di raffreddamento propedeutiche alle azioni di protesta sindacale”.