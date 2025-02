Progetto Polis, al via lavori negli uffici postali di San Piero Patti e Merì

Ecco dove potranno recarsi gli utenti durante il periodo di chiusura

Gli uffici postali di San Piero Patti e Merì da domani, martedì 25 febbraio, saranno oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

A San Piero Patti, per tutti i servizi postali e finanziari i cittadini avranno a disposizione un ufficio postale mobile, sito in piazza Florio nell’area antistante la sede, che sarà attivato nei prossimi giorni e che resterà operativo per tutta la durata dei lavori. La struttura provvisoria sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35

Per i cittadini di Merì, la continuità dei servizi sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale nella frazione di Olivarella a San Filippo del Mela, sito in via De Gasperi, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, e dotato ATM Postamat operativo h24.

Al termine dei lavori di adeguamento delle sedi di piazza Filippo Florio a San Piero Pattie via Dottor Coppolino a Merì, previsto rispettivamente per fine marzo e per i primi di aprile, i due uffici postali torneranno disponibili per i cittadini con i consueti orari.

Il progetto Polis

Le sedi di San Piero Patti e Merì infatti sono inserite nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del “digital divide”.

La trasformazione degli spazi degli uffici postali nelle due cittadine del versante tirrenico del Messinese avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

I nuovi servizi

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nelle due sedi del Messinese i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere carta d’identità elettronica, passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.