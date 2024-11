Promozione. Arriva la stracittadina tra Messana e Atletico Messina

Partita valida per la dodicesima giornata di campionato in programma questo pomeriggio al Sorbello Stadium alle ore 14:30

MESSINA – È tempo di stracittadina a Messina tra Messana 1966 e Atletico Messina. La formazione capolista di coach Cosimini guida il girone B di Promozione con 29 punti imbattuta da undici partite (9 vittorie e due pareggi), miglior attacco (27 gol) e miglior difesa (4 subiti) del torneo. Dall’altra parte i biancazzurri dell’Atletico Messina fermi a 11 frutto di 2 vittorie due pareggi e sei sconfitte, la formazione allenata da Michele Lucà lotta per non restare invischiata nella lotta per i playout.

All’inizio di questa stagione un doppio precedente nella sfida del primo turno di Coppa, andata e ritorno entrambi a favore della compagine giallorossa. Arrivano da due momenti diversi le squadre, come detto la Messana continua a macinare punti e vittorie, mentre l’Atletico nelle ultime giornate ha avuto un trend positivo e sta provando ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. La gara sarà diretta da Cristian Smario di Catania.

I convocati della Messana 1966

Portieri: Emanuele Arena, Riccardo Ferrara.

Difensori: Andrea Ardiri, Giosuè Bonasera, Michele Crisafulli, Alessandro Fragapane, Antonino Misiti, Stefano Tricamo.

Centrocampisti: Giuseppe Bonasera, Cristian Ferraù, Diego Gargiulo, Gianluca Gazzè, Giuseppe Rizzo, Salvatore Sottile, Leonardo Viscuso.

Attaccanti: Anthony Arena, Alberto Boncordo, Cristian Barbera, Alessandro Russo, Antonio Ventra.

