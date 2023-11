Pronti all’Azione, inizia la fase due: scuole siciliane alle giornate della Protezione civile - Tempostretto

Verranno realizzati percorsi formativi per gli studenti con personale specializzato nella prevenzione del rischio

“Pronti all’Azione” entra nel vivo della fase due rivolgendosi direttamente alle scuole. Esercitazioni, prove di evacuazione e lezioni frontali saranno il focus delle giornate di protezione civile organizzate dai funzionari del Dipartimento dentro gli istituti scolastici siciliani.

Con la chiusura del roadshow di Catania si conclude la prima fase di “Pronti all’Azione”, la nuova campagna informativa della Protezione Civile regionale siciliana, orientata alla sensibilizzazione, alla riduzione del rischio, all’aumento della resilienza del territorio e alla promozione della cittadinanza attiva.

I tre eventi organizzati a Palermo (26-28 ottobre), Messina (9-11 novembre) e Catania (16-18 novembre) hanno registrato migliaia di presenze in piazza. All’interno dei Villaggi della Protezione i cittadini hanno preso contatto con professionisti e mezzi che operano quotidianamente per fronteggiare gli otto rischi di protezione civile (sismico, vulcanico, maremoto, meteo-idro, ambientale, industriale, sanitario, incendi) che minacciano il nostro territorio.

La seconda fase della campagna di comunicazione è rivolta direttamente alle scuole di tutta la Sicilia, dove verranno realizzati percorsi formativi per gli studenti con personale specializzato nella prevenzione del rischio attraverso l’utilizzo di video, educational, webinar e materiale informativo realizzati da esperti ed appositamente rivolti ai ragazzi, al fine di promuovere la cultura della prevenzione e diffondere la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile.

Per chi, invece, si sente già pronto all’azione, sarà possibile accedere ai corsi di formazione in diverse province siciliane. I corsi sono aperti a tutti e offrono competenze essenziali per affrontare situazioni di emergenza.

Sono già decine gli istituti scolastici che si sono già prenotati attraverso il portale www.prontiallazione.it. Le iscrizioni resteranno aperte anche nelle prossime settimane.