Pronto soccorso di Milazzo, si torna a parlare di spostarlo all’ex Psichiatria

Dopo un sopralluogo presso l’ospedale Fogliani di Milazzo è emersa nuovamente la possibilità di spostare il pronto soccorso presso l’ex psichiatria

MILAZZO – L’ex reparto di psichiatria potrebbe ospitare temporaneamente il pronto soccorso dell’ospedale Fogliani, a Milazzo. Torna insistente l’ipotesi, dopo essere stata scartata.

La nuova soluzione è emersa a seguito di un sopralluogo, effettuato per valutare la realizzazione di una tensostruttura in sinergia con la Protezione Civile così da ospitare temporaneamente il pronto soccorso che sarà oggetto di interventi di adeguamento. All’incontro hanno presenziato il direttore generale dell’Asp Domenico Sindoni, il direttore sanitario del “Fogliani” Paolo Cardia, il rappresentante della Protezione Civile Bruno Manfrè, il sindaco Pippo Midili e il parlamentare Pino Galluzzo.

A seguito del sopralluogo si è constatato che la tensostruttura rappresenterebbe una soluzione fattibile, individuando come area idonea ad ospitarla la zona del varco d’ingresso dell’ospedale al momento utilizzata come parcheggio. Tuttavia, secondo una prima stima, i tempi potrebbero essere lunghi: si ipotizza che siano necessari due mesi tra procedure d’acquisto e collocazione della tensostruttura. Da qui la riapertura dell’ipotesi ex psichiatria.

A proporre nuovamente l’utilizzo dell’ex reparto è stato il sindaco Pippo Midili che ha anche parlato di risorse messe a disposizione dal precedente governo regionale con una progettazione dedicata proprio al pronto soccorso: «Si riprenda questo progetto e si dia attuazione -ha dichiarato Midili- considerata la sua fattibilità anche in tempi brevi. In tutti i casi nessun cantiere dovrà essere aperto prima di avere una certezza sullo spostamento del pronto soccorso che deve rimanere a Milazzo».

