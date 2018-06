Da Montalbano a Castroreale. Verso l'asse turistica del messinese

Proseguono le attività di promozione turistica del territorio da parte dell'associazione "Proposta Turistica 3.0". Dopo gli importanti risultati registrati nel corso dei mesi passati, ultimo ma non meno importante quello maturato nel comune di Castroreale, l'associazione punta adesso a Montalbano Elicona e si pone l'obiettivo di rafforzare la sempre più concreta asse turistica del messinese.

In questo contesto il sindaco di Montalbano Elicona, Filippo Taranto, ha incaricato l'esperto Antonino Sapienza, presidente di Proposta Turistica 3.0 di occuparsi delle attività di marketing territoriale con particolare riferimento al web marketing ed alle iniziative sui social.

Un progetto particolarmente ambizioso, che tuttavia non si focalizza solo sul comune di Montalbano puntando bensì alla realizzazione di una vera e propria rete promozionale tra i comuni siciliani. Tra gli obiettivi principali nel breve periodo, infatti, vi è la realizzazione di una proposta concreta alle compagnie di crociera mentre nel lungo termine si procederà con la creazione di una rete tra i borghi e con il comprensorio di Tindari, in collaborazione con gli uffici turistici regionali e di interscambio.

L'associazione ha dichiarato, inoltre, di aver già preso contatti con il neo sindaco di Taormina, Mario Bolognari, con il quale si intende instaurare una collaborazione votata alla promozione del territorio e all'incremento del turismo. Mirino puntato anche sul comune di Messina, verso il quale si auspica un coinvolgimento nell'iniziativa.

"Già da qualche giorno -spiega Sapienza- è stata allestita la pagina facebook ufficiale di Montalbano Elicona in veste di Borgo dei Borghi, sulla quale vengono postate in tempo reale tutte le attività, le iniziative ed i contributi per una migliore visibilità e un rapido potenziamento della brand reputation del dorgo. Domenica 1 luglio, invece, avrà luogo il primo di una serie di eventi alla scoperta dei Borghi di Montalbano Elicona e Castroreale".

Il comune di Montalbano Elicona è risultato vincitore nel 2015 nell'ambito della competizione del borgo dei borghi, promossa e realizzata dalla trasmissione Rai Kilimangiaro. Un risultato a cui ha seguito, quest'anno, il secondo posto in classifica per il comune di Castroreale.

Salvatore Di Trapani