La pista di ghiaccio resta a piazza Duomo fino al 24 marzo, novità in arrivo

Come già accaduto con la ruota panoramica a piazza Cairoli, anche la pista di ghiaccio allestita a piazza Duomo resterà ancora per far divertire i messinesi. Oltre le festività natalizie, dunque, la pista sarà ancora in funzione per altri due mesi.

“Visto il successo del periodo natalizio, in cui la pista di pattinaggio sul ghiaccio ha avuto un'affluenza di migliaia di messinesi, arrivati anche dalla provincia, e di turisti, la ditta Aquila 1 di Lorenzo Previti ha deciso di prorogare la sua permanenza a piazza Duomo fino al 24 Marzo, con una novità. Infatti, tra pochi giorni cominceranno i corsi di pattinaggio sul ghiaccio senza limiti di età”.

Gli organizzatori hanno deciso di raccogliere con entusiasmo le richieste da parte dei cittadini di rimanere ulteriormente in attività per dare una valida opzione di svago nella città e sarà anche possibile imparare a pattinare sul ghiaccio con dei corsi che partiranno nei prossimi giorni.