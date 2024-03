Protesta No Ponte, Germanà: “Chiediamo scusa a nome dei messinesi perbene”

Il senatore della Lega duro dopo le proteste di questa mattina: "Indecente gazzarra"

MESSINA. “Lanci di rotoli di cartigienica e cori da stadio. Fare opposizione va bene ed è legittimo, ma con un minimo di stile”. Così il senatore e vicecapogruppo della Lega a Palazzo Madama Nino Germanà, i sei consiglieri comunali Mirko Cantello, Amalia Centofanti, Sara D’Arrigo, Giulia Restuccia, Emilia Rotondo e Giuseppe Villari e i consiglieri del VI Quartiere Salvatore Scandurra e Francesco Maggio commentano il comportamento di quello che definiscono “un gruppetto di nopontisti” in Aula durante la seduta della Commissione Ponte convocata stamane.

“Consueto fascismo degli antifascisti”

“Seduta che – spiegano gli esponenti della Lega – di fatto non è neanche iniziata per il comportamento vergognoso di persone che rappresentano solo se stesse, visto che non sono riuscite a eleggere neanche un consigliere comunale. Dando prova del consueto fascismo degli antifascisti, di fatto hanno impedito all’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci e ai tecnici della società concessionaria di spiegare alcuni dettagli importanti del progetto del ponte, a partire dagli espropri, alla città”.

“Ciucci sarà sempre il benvenuto a Messina”

“Il dottor Ciucci sarà sempre il benvenuto a Messina – aggiunge Germanà -. I pochi e poco educati che stamane hanno impedito lo svolgimento della seduta non rappresentano il sentimento della maggioranza dei messinesi. Manifestare è legittimo, ma c’è modo e modo. Chiedo scusa io all’amministratore delegato della Stretto di Messina a nome di tutti quei messinesi perbene (imprenditori, lavoratori, commercianti) che ogni giorno si alzano per produrre e portare avanti l’economia della città e non per criticare, che sono i più numerosi. Gli altri – conclude Germanà – sono solo 4 gatti”.

