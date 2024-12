Protezione Civile. Finanziamento da 32mila euro per Milazzo

Nuovo finanziamento dalla Protezione Civile per il Comune di Milazzo, è il secondo dopo quello per l’acquisto di un’autobotte

MILAZZO – La Protezione Civile ha disposto un finanziamento da 32.000 euro per il Comune di Milazzo. Si tratta di somme che saranno spese per l’acquisto di attrezzature da utilizzare nelle situazioni di emergenza. Si tratta del secondo finanziamento dalla Protezione Civile, che ha già fornito al Comune le risorse per l’acquisto di un’autobotte.

Soddisfatto l’assessore Francesco Coppolino, che dichiara: «In appena un anno, siamo riusciti ad operare una svolta anche in questo settore. Tanto lavoro e tanto impegno che grazie alla disponibilità di dirigente e funzionari del Settore hanno permesso anche a Milazzo di avere una organizzazione ben strutturata in un settore delicato come quello della Protezione civile che per un

Comune deve rappresentare un punto di forza».

